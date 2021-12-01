Полиция задержала открывшего в квартире стрельбу мужчину
Вечером в воскресенье, 28 ноября полиция получила сообщение, что на улице Оя в Пярну в многоквартирном доме были слышны выстрелы, пишет Pärnu Postimees.
Вечером в воскресенье, 28 ноября полиция получила сообщение, что на улице Оя в Пярну в многоквартирном доме были слышны выстрелы, пишет Pärnu Postimees.
Приехавшая через несколько минут полиция обнаружила, что мужчина средних лет стрелял из стартового пистолета с балкона жилого дома. Никто не пострадал, но полиция задержала мужчину.
Очевидец сообщил Pärnu Postimees, что в ту ночь на место приехали полиция, отряд быстрого реагирования и скорая помощь. «Мужчину вывели в одних боксерах, его ноги были связаны», - описал читатель.
Следователь по делам о проступках Пярнуского отделения полиции Айме Каськ заявила, что производство по этому делу в настоящее время продолжается, и полиция все еще выясняет точные обстоятельства.