Не менее 23 стран обнаружили у себя случаи заболевания "омикроном"

В организации ждут увеличения числа стран, в которых регистрируются случаи заражения "омикроном", отметил он, добавив, что ВОЗ воспринимает такой рост как "крайне экстремальный".

Ранее в ВОЗ заявляли, что полный запрет на путешествия для иностранных граждан не поможет в предотвращении распространения "омикрона".