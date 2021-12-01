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Не менее 23 стран обнаружили у себя случаи заболевания "омикроном"

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Не менее чем в 23 странах мира выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В организации ждут увеличения числа стран, в которых регистрируются случаи заражения "омикроном", отметил он, добавив, что ВОЗ воспринимает такой рост как "крайне экстремальный".

Ранее в ВОЗ заявляли, что полный запрет на путешествия для иностранных граждан не поможет в предотвращении распространения "омикрона".

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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