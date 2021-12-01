Из всех операторов в ноябре больше всего телефонных номеров потеряла Tele2

Вместе с тем, сальдо движения номеров в ноябре было позитивным и у Telia, и у Elisa. К сети Telia присоединились 15 номеров, к сети Elisa - 1020 номеров, сообщила BNS пресс-служба Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Tele2 за первые 11 месяцев этого года потеряла 14 959 мобильных номеров. Telia и Elisa приобрели 698 и 13 977 номеров соответственно.

Всего в ноябре в другую сеть было перенесено 5609 номеров мобильных телефонов и 120 стационарных номеров. Были отменены 3907 заявок на перенос мобильных номеров и 19 заявок на перенос стационарных номеров.

В прошлом году больше всего номеров потеряла Tele2, лишившаяся 5098 номеров. У Telia также был отрицательный баланс - минус 4800 номеров. У Elisa сальдо было положительным - плюс 9870 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает передачу реальных фиксированных и мобильных номеров от одной телекоммуникационной компании к другой. Количество перенесенных номеров не имеет прямого отношения к общему количеству клиентов, которые присоединились или покинули телекоммуникационную компанию, потому что у одного клиента может быть несколько номеров, но при этом один договор о присоединении.