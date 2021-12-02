Потребители газа шокированы новыми тарифами

Среди них и житель Виймси Антон Волков, который на протяжении этого года был связан с поставщиком договором с фиксированным тарифом. С нового года цена тоже будет фиксированной, только вот вырастет в три-четыре раза.

«Если в холодные месяцы прошлого года цена была порядка 200 евро за отопление и обогрев воды, то теперь она, скорее всего, вырастет до 600 или даже 800 евро», - говорит Антон, добавляя, что, вероятно, зафиксирует цену, потому что, если смотреть пакеты с изменяющейся ценой, то в январе она уже будет на уровне 1,20 евро.

С января цена за газ в компании Eesti Gaas составит 1 евро и 14 центов за киловатт/час. «В течение последних месяцев цены выросли примерно в полтора раза, а если сравнивать с прошлым годом, то примерно в три раза», - говорит член правления Eesti Gaas Рауль Котов, отмечая, что если посмотреть на происходящее на европейских биржах, то можно спрогнозировать понижение цен в мае примерно на 40 процентов.