Фото ⟩ Видеть… руками

Юлия говорит, что купила тарелку и кружку с изображением рыбки в подарок папе, который увлекается рыбалкой. «Плюсом еще стал большой объем кружки – это особенно ценится мужчинами!»,- улыбается счастливая покупательница и добавляет, что также унесла тарелку и для себя. «Она идеально подходит для предметной съемки, чтобы фотографировать мои кондитерские изделия».

В центре ждут всех на ярмарку

Через пять минут начнется занятие в мастерской. Сюда медленно заходят те, кто сегодня продолжит работу над своими изделиями. Кто-то начнет аккуратно, сантиметр за сантиметром, шлифовать края чашки. Кто-то на почти готовой тарелке выводит цветочные мотивы: пусть тема не рождественская, но одна из любимых и актуальных среди покупателей. У кого-то изделие почти закончено – остаются последние штрихи. Тихо сопят собаки-поводыри, время от времени утыкаясь в ноги своих хозяев.

Всего в центре на постоянной основе занимаются керамикой около десяти человек. У каждого их них – свой неповторимый авторский стиль.

«Мы делаем красивые вещи, потому что отзывы о нашей работе только самые лучшие»,- в один голос уверяют мастера. И рассказывают, что цена сопоставима с китайской: только там конвейер, а здесь – эксклюзивная ручная работа. Такой же второй – не найти. К слову, кружка обойдется в районе 10-15 евро, тарелки от 8 до 20 евро в зависимости от размера, керамические домики от 25 евро. Есть и маленькие керамические сувениры – они от трех евро.

7 декабря в центре пройдет большая ярмарка, где каждый желающий сможет выбрать изделие и тем самым поддержать ассоциацию. Пройдет праздник по адресу Тонди, 8 с 14.00 до 19.00.

Людям важно заработать

Хелен Кюннап. ФОТО: Марина Бегункова

«В настоящее время организации, которые предоставляют услуги людям с нарушениями зрения, исчерпали свои ресурсы. Проблема обостряется тем, что большинство из таких организаций не имеют стабильного государственного финансирования. Это затрудняет защиту общественных интересов своей целевой аудитории. Также затрудняется предоставление и дальнейшего развитие соответствующих мероприятий и услуг»,- рассказывает исполнительный директор Хелен Кюннап.

Вопреки всему организация продолжает развитие реабилитации и трудоустройства людей с нарушениями зрения. «Тем самым мы улучшаем их повседневную жизнь. Ведь и мужчинам, и женщинам важно зарабатывать. У многих есть семьи. Поэтому мы стараемся обеспечить им наискорейшее возвращение на открытый рынок труда. Стараемся разнообразить их методы образования, придумываем досуг и помогаем на их пути интеграции в общество»,- продолжает Хелен.

Помимо ассоциации, в доме также находятся центр Слепых массажистов Эстонии и Центр реабилитации для слабовидящих.

«В конечном итоге мы хотим сконцентрировать под одной крышей разнообразные возможности реабилитации, отдыха, обучения»,- отмечает Хелен и говорит, что сейчас ресурсы минувших десятилетий были исчерпаны, и здание, в котором располагается ассоциация, находится в плачевном состоянии: «Из-за неизбежного износа с течением времени и постоянно растущих потребностей, он нуждается в дополнительных ресурсах для поддержания и продолжения своей деятельности».