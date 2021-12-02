Фото ⟩ Видеть… руками
Как эстонские слепые и слабовидящие делают эксклюзивные handmade изделия по цене Китая.
Как эстонские слепые и слабовидящие делают эксклюзивные handmade изделия по цене Китая.
В рядок стоит несколько чашек со сложнейшими рисунками: на чашках плавают рыбы, рядом аккуратно выведенная мастером чешуйка за чешуйкой. Сложно поверить, что сделал это человек, совершенно потерявший зрение. Рихо Роосиоя не видит с тринадцати лет. Сюда, в Северо-Эстонскую Ассоциацию слепых, он приходит уже второй год. Говорит, что очень помогает общение: «Его не хватает в обычной жизни». А еще рассказывает, что за его фирменными кружками иногда выстраивается очередь.
Анастасия Майорова начинала с несложных фигур, сейчас сама делает целые керамические композиции. «Мои любимые – домики, куда можно поставить свечку! Но сделать его непросто: сначала нужно раскатать, потом вырезать больше десяти частей, все собрать. А потом дополнительно вылепить и обои, и шторы. Вот здесь у меня будет гнездо. Сейчас птичку доделываю», - не отрываясь от работы, рассказывает Анастасия. У молодого мастера также полная потеря зрения, но взяв в руки работы, никогда не догадаешься, что Анастасия видит их только … руками. Как и все, кто приходит в дом на улице Тонди. Именно это здание на протяжении десяти лет является важным центром для слабовидящих в Таллинне, ведь в нем располагается Северо-Эстонская Ассоциация слепых – организация, которая объединяет людей с нарушением зрения, защищает их права и предоставляет им различные услуги. Сейчас в ассоциации больше 430 членов.
Люди с нарушением зрения в центре занимаются разными видами рукоделия: создают ковры, керамику, поделки из дерева, вязаные шапки, шарфы. Это помогает не только чувствовать себя комфортно и не одиноко, но и зарабатывать деньги. Пока все изделия выставлены на столах прямо в центре, но сотрудники улыбаются, что совсем скоро появятся стеллажи. Ведь после появления волонтера Любови Онищенко про изделия, сделанными руками невидящих, узнали больше. Любовь переехала в Эстонию совсем недавно, предложила помощь ассоциации – был опыт маркетинга в социальных сетях.
«Когда я впервые посетила здание ассоциации, я была шокирована увиденным. Огромное количество ценных изделий из глины лежали на столе. Уникальная ручная работа мастеров оставалась незаметной для общества! - вспоминает Любовь.- Я создала инстаграм-аккаунт гончарных изделий, распространила информацию на русскоязычных платформах. Отклик был невероятный!».
В ассоциации отмечают, что были месяцы, когда совсем ничего не удавалось продать. После появления аккаунта покупатели приобрели изделий на 500 евро.
Юлия Петай – одна из первых покупательниц через инстаграм: «Узнала случайно, сразу захотелось что-нибудь приобрести. Факт, что всё выполнено вручную слепыми людьми, имеет большую ценность. Каждый изготовленный предмет уникален и обладает позитивной энергетикой. Такие красивые вещи можно творить только в том случае, если по-настоящему любишь это дело. У слабовидящих и слепых людей меньше возможностей и небольшой выбор работы, поэтому мне захотелось поддержать их, чтобы они и окружающие понимали, как важен и как ценен этот труд».
Юлия говорит, что купила тарелку и кружку с изображением рыбки в подарок папе, который увлекается рыбалкой. «Плюсом еще стал большой объем кружки – это особенно ценится мужчинами!»,- улыбается счастливая покупательница и добавляет, что также унесла тарелку и для себя. «Она идеально подходит для предметной съемки, чтобы фотографировать мои кондитерские изделия».
Через пять минут начнется занятие в мастерской. Сюда медленно заходят те, кто сегодня продолжит работу над своими изделиями. Кто-то начнет аккуратно, сантиметр за сантиметром, шлифовать края чашки. Кто-то на почти готовой тарелке выводит цветочные мотивы: пусть тема не рождественская, но одна из любимых и актуальных среди покупателей. У кого-то изделие почти закончено – остаются последние штрихи. Тихо сопят собаки-поводыри, время от времени утыкаясь в ноги своих хозяев.
Всего в центре на постоянной основе занимаются керамикой около десяти человек. У каждого их них – свой неповторимый авторский стиль.
«Мы делаем красивые вещи, потому что отзывы о нашей работе только самые лучшие»,- в один голос уверяют мастера. И рассказывают, что цена сопоставима с китайской: только там конвейер, а здесь – эксклюзивная ручная работа. Такой же второй – не найти. К слову, кружка обойдется в районе 10-15 евро, тарелки от 8 до 20 евро в зависимости от размера, керамические домики от 25 евро. Есть и маленькие керамические сувениры – они от трех евро.
7 декабря в центре пройдет большая ярмарка, где каждый желающий сможет выбрать изделие и тем самым поддержать ассоциацию. Пройдет праздник по адресу Тонди, 8 с 14.00 до 19.00.
«В настоящее время организации, которые предоставляют услуги людям с нарушениями зрения, исчерпали свои ресурсы. Проблема обостряется тем, что большинство из таких организаций не имеют стабильного государственного финансирования. Это затрудняет защиту общественных интересов своей целевой аудитории. Также затрудняется предоставление и дальнейшего развитие соответствующих мероприятий и услуг»,- рассказывает исполнительный директор Хелен Кюннап.
Вопреки всему организация продолжает развитие реабилитации и трудоустройства людей с нарушениями зрения. «Тем самым мы улучшаем их повседневную жизнь. Ведь и мужчинам, и женщинам важно зарабатывать. У многих есть семьи. Поэтому мы стараемся обеспечить им наискорейшее возвращение на открытый рынок труда. Стараемся разнообразить их методы образования, придумываем досуг и помогаем на их пути интеграции в общество»,- продолжает Хелен.
Помимо ассоциации, в доме также находятся центр Слепых массажистов Эстонии и Центр реабилитации для слабовидящих.
«В конечном итоге мы хотим сконцентрировать под одной крышей разнообразные возможности реабилитации, отдыха, обучения»,- отмечает Хелен и говорит, что сейчас ресурсы минувших десятилетий были исчерпаны, и здание, в котором располагается ассоциация, находится в плачевном состоянии: «Из-за неизбежного износа с течением времени и постоянно растущих потребностей, он нуждается в дополнительных ресурсах для поддержания и продолжения своей деятельности».