Цены на нефть продолжают снижаться
Цены на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах в среду продолжили снижение на фоне опасений по поводу последствий распространения нового штамма коронавируса для мировой экономики.
Цены на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах в среду продолжили снижение на фоне опасений по поводу последствий распространения нового штамма коронавируса для мировой экономики.
Январские фьючерсы торгуемой в Нью-Йорке нефти марки WTI подешевели на 61 цент до 65,57 долларов за баррель, Rus.ERR.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть североморской марки Brent в Лондоне в среду снизилась на 36 центов до 68,87 долларов за баррель.
Еще недавно котировки превышали 80 долларов за баррель.