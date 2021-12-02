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Цены на нефть продолжают снижаться

Автозаправка. Иллюстративное фото. ФОТО: Тоомас Хуйк

Цены на нефть на Нью-Йоркской и Лондонской биржах в среду продолжили снижение на фоне опасений по поводу последствий распространения нового штамма коронавируса для мировой экономики.

Январские фьючерсы торгуемой в Нью-Йорке нефти марки WTI подешевели на 61 цент до 65,57 долларов за баррель, Rus.ERR.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть североморской марки Brent в Лондоне в среду снизилась на 36 центов до 68,87 долларов за баррель.

Еще недавно котировки превышали 80 долларов за баррель.

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