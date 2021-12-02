Правительство повысит минимальную зарплату учителей основной школы и гимназии

Согласно законопроекту постановления, с 1 января правительство установит минимальную зарплату учителя основной школы или гимназии с полной ставкой в размере 1412 евро в месяц. Сейчас минимальная зарплата учителя составляет 1315 евро в месяц.

В законопроекте сказано, что с 1 января работодатель должен гарантировать учителю общеобразовательной школы, который имеет полную нагрузку, зарплату не ниже минимального размера, предусмотренного постановлением.

Средства, запланированные в госбюджете на 2022 год, позволят тем, кто содержит общеобразовательные школы, выплачивать учителю с полной ставкой среднемесячную брутто-зарплату в размере 1653 евро.

В Эстонии насчитывается 523 общеобразовательных школ. По состоянию на сентябрь 2021 года, в них насчитывалось 13 707 учителей.