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  • Эстония
  • Правительство повысит минимальную зарплату учителей основной школы и гимназии

Правительство повысит минимальную зарплату учителей основной школы и гимназии

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks

На четверговом заседании правительство пример решение о повышении минимальной зарплаты учителей основной школы и гимназии.

Согласно законопроекту постановления, с 1 января правительство установит минимальную зарплату учителя основной школы или гимназии с полной ставкой в размере 1412 евро в месяц. Сейчас минимальная зарплата учителя составляет 1315 евро в месяц.

В законопроекте сказано, что с 1 января работодатель должен гарантировать учителю общеобразовательной школы, который имеет полную нагрузку, зарплату не ниже минимального размера, предусмотренного постановлением.

Средства, запланированные в госбюджете на 2022 год, позволят тем, кто содержит общеобразовательные школы, выплачивать учителю с полной ставкой среднемесячную брутто-зарплату в размере 1653 евро. 

В Эстонии насчитывается 523 общеобразовательных школ. По состоянию на сентябрь 2021 года, в них насчитывалось 13 707 учителей.

Постановление вступит в силу 1 января.

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