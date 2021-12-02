Можно ли доверять экспресс-тестам на коронавирус?

Например, в Германии они появились в розничной продаже с начала 2021 года - их можно купить в аптеках, магазинах бытовой химии и косметики и даже в супермаркетах. Считается, что такие тесты помогают выявлять инфекции на ранней стадии и тем самым прерывать цепочки заражения. Их делают на работе, делают перед тем, как навестить пожилых родственников или встретиться с друзьями, делают дома - убедиться, что заложенный нос или побаливающее горло - это не первые симптомы ковида. Их делают те, кто не был вакцинирован, и те, кто уже сделал прививку, - когда, помимо сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, требуется предъявить негативный тест (правило 2G+).

Но чувство уверенности, возникающее благодаря экспресс-тестам, может оказаться обманчивым. Группа исследователей из Института имени Пауля Эрлиха, Института имени Роберта Коха и клиники Charite в Берлине провела проверку большинства продающихся в Германии экспресс-тестов, и выяснила, что их результаты в 20 процентах оказались ошибочными - даже в случаях высокой вирусной нагрузки.

Что означает показатель Ct?

Результаты исследования, опубликованные в виде препринта, говорят о том, что 26 из 122 различных экспресс-тестов не отвечали даже минимальному требованию, в соответствии с которым чувствительность теста должна быть не менее 75 процентов. Иными словами, антиген- или экспресс-тесты должны правильно определять инфекцию COVID-19 в 75 процентах случаев, если в пробе содержится определенное количество вируса.

Насколько оно велико, определяет значение Ct. Этот показатель указывает, сколько циклов репликации необходимо было провести в лаборатории, чтобы обнаружить генетический материал SARS-CoV-2. Чем меньше число Ct, тем больше вирусная нагрузка. Значение Ct от 25 и ниже клинически соответствует очень высокой вирусной нагрузке, которая говорит о том, что человек очень заразен. При значении Ct от 25 до 30 речь идет о высокой вирусной нагрузке, а показатель Ct от 30 до 36 свидетельствует об умеренной вирусной нагрузке.

При проверке экспресс-тестов в тех случаях, когда вирусная нагрузка была очень высокой, эффективными оказались 80 процентов из них: инфекцию не выявил каждый пятый тест.

Почему ПЦР-тесты более надежны?

Обычно при тестах на коронавирус, будь то экспресс- или ПЦР-тест, у пациента берут мазок из носа и/или горла. В первом случае в этих пробах ищут антигены - определенные белки вирусной оболочки патогена. Но если образец содержит лишь небольшое количество вирусов (а это возможно в тех случаях, если человек только заболевает или уже выздоравливает, или если он непосредственно перед тестом выпил много жидкости), то экспресс-тесты не всегда отражают реальную картину.

При положительном результате экспресс-тестов следует немедленно сделать более надежный ПЦР-тест. Его большая эффективность объясняется тем, что при ПЦР-тестах генетический материал вируса SARS-CoV-2 выявляют с помощью полимеразной цепной реакции, для которой достаточно даже небольшого количества вируса.