В декабре в Тарту откроется тайная комната Домского собора

Собор является самым старым зданием в Тарту, поэтому в его истории есть многое, о чем не помнят ни стены церкви, ни старые документы, ни люди. Жизнь собора и форма его башен – до сих пор имеют слишком общие описания.

«Собор является одним из самых ярких символов Тарту как по содержанию, так и по форме, и большой интерес к истории здания побудил нас спроектировать отдельное помещение, где можно познакомиться с историей собора и Тарту в целом. Например, впервые на выставке представлена ​​анимация истории строительства церкви. Мы предоставим посетителям возможность узнать, какова же была высота башен собора в Средние века», — рассказала куратор выставки Марианн Райсма.

Тайная комната собора предлагает возможные ответы на семь вопросов. В волшебной и игровой обстановке посетители могут поразмышлять, например, о том, как могла выглядеть церковь в Средние века, куда исчезла самая важная реликвия Тарту, почему в святилище был похоронен человек без головы и почему главными соборными святыми являются Петр и Павел.

В тайной комнате можно построить средневековый город, сидя в исповедальне, послушать латинские молитвы и легенды, связанные с собором, исследовать настоящие соборные находки и увидеть виртуальную реальность 500-летней церкви.

Одна из важнейших целевых групп выставки - школьники. «С помощью игровых действий и специальных вопросов, которые поощряют совместное мышление, мы рассказываем об истории Средневековья и о том, какими были люди того времени. Помимо школьных групп, выставка также приглашает совершить захватывающие открытия и индивидуальных посетителей», — сказала куратор выставки и заведующая отделом образования музея Тартуского университета Тийу Креэгипуу.

В декабре новогодние программы на тему «Тайны Домского собора» пройдут для групп детских садов и учеников младших классов. Более подробная информация доступна ЗДЕСЬ.