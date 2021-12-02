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Ностальгия ⟩ Смотрите, какие трамваи курсировали в Таллинне в 1994-м году

Столичный трамвай. Снимок иллюстративный. ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp

Опубликованный в Twitter снимок старого трамвая, движущегося в сторону остановки «Лубья» в Таллинне, вызывает ностальгию. Помните такой?

Как же быстро летит время! Будь то 1994 или 2021 год, а столичные трамваи все так же благополучно курсируют по своим маршрутом.

«Ведь еще недавно ел Voimix», - написал один из комментаторов.

«Маркетинг пришел в упадок», - считает второй.

«А годы-то летят!» - добавил третий.

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