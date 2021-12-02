Ностальгия ⟩ Смотрите, какие трамваи курсировали в Таллинне в 1994-м году
Опубликованный в Twitter снимок старого трамвая, движущегося в сторону остановки «Лубья» в Таллинне, вызывает ностальгию. Помните такой?
Опубликованный в Twitter снимок старого трамвая, движущегося в сторону остановки «Лубья» в Таллинне, вызывает ностальгию. Помните такой?
Как же быстро летит время! Будь то 1994 или 2021 год, а столичные трамваи все так же благополучно курсируют по своим маршрутом.
Tallinn— Vootele Päi (@paivootele) December 1, 2021
1994 | 2021 pic.twitter.com/sjBYsY5pt0
«Ведь еще недавно ел Voimix», - написал один из комментаторов.
«Маркетинг пришел в упадок», - считает второй.
«А годы-то летят!» - добавил третий.