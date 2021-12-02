HKScan предупреждает о повышении цен на ветчину, котлеты и сосиски
Крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности и сельского хозяйства HKScan Estonia известило сегодня сети розничной торговли о предстоящем повышении цен на готовую продукцию. Повышение цен на корма, многократный рост стоимости электроэнергии и проблемы с поставками, а также увеличение стоимости упаковки на несколько десятков процентов, приведет к увеличению стоимости готовой продукции, которая предположительно достигнет потребителя в начале нового года, в среднем на десять процентов.