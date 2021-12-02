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HKScan предупреждает о повышении цен на ветчину, котлеты и сосиски

23. mai 2018 , Lääne-Virumaa , Eesti, Rakvere AS HKScan, Rakvere Lihakombinaat, tootmine, tehas, liinitöö Fotol: Rakvere Lihakombinaat tootmine. Rümp Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja ФОТО: Meelis Meilbaum

Крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности и сельского хозяйства HKScan Estonia известило сегодня сети розничной торговли о предстоящем повышении цен на готовую продукцию. Повышение цен на корма, многократный рост стоимости электроэнергии и проблемы с поставками, а также увеличение стоимости упаковки на несколько десятков процентов, приведет к увеличению стоимости готовой продукции, которая предположительно достигнет потребителя в начале нового года, в среднем на десять процентов.

По словам члена правления и коммерческого директора HKScan Baltikum Кристины Мустонен-Шевелевски, расходы, связанные с производством, за последние пару лет возросли и все прогнозы говорят о том, что рост цен на сырье в ближайшее время не прекратится. Повышение цен в большей степени затронет готовую продукцию, такую как ветчины, котлеты, сосиски и другие обработанные изделия.

«Рост цен на электричество и газ влияет на себестоимость через рост как производственных расходов, так и расходов, которые несут наши поставщики сырья. Электричество подорожало в 2,5 раза, газ – в четыре раза. Все разумные возможности экономии энергии мы уже использовали, но эта экономия не покрывает увеличившиеся счета за энергию, которая тратится на производство нашей готовой продукции», – объясняет Мустонен-Шевелевски.

Помимо цен на энергию, на HKScan как на крупнейшего в Эстонии производителя свинины и единственного отечественного производителя мяса птицы существенно влияют цены на корма для скота и птицы. «Цены на различные компоненты кормов за год выросли как минимум на 30-40 процентов, а в случае птицеводства стоимость кормов составляет целых 70 процентов от всех расходов и в случае свиноводства – 60 процентов», – добавляет член правления HKScan Estonia.

Вдобавок ко всему стоимость упаковки, необходимой для качественного хранения продуктов на прилавках магазинов и для транспортировки товаров, увеличилась до сорока процентов, и заметное повышение цен на топливо привело к увеличению транспортных расходов.

«Из-за ситуации, существующей последние пару лет, производство продуктов питания, основанное на отечественном скотоводстве, оказалось в затруднительном положении, поэтому, к сожалению, мы больше не можем сдерживать рост цен для конечного потребителя», – сказала Мустонен-Шевелевски.

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