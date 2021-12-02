За сутки скончались пять человек с коронавирусом, включая 35-летнего мужчину

Среди новых заразившихся 340 человек не были вакцинированы, а 181 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 2 декабря в больницах находится 256 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 212 человек, из которых 160 человек (75,5%) не были вакцинированы, у 52 человек (24,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 35-летний мужчина, 72-летний мужчина, 75-летний мужчина, 86-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За сутки ввели 5911 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 690 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 183 520 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.