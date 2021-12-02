Второй рождественский концерт в Ласнамяэ пройдет возле детской площадки Катлери

«В прошлое воскресенье мы начали проводить традиционные рождественские концерты под открытым небом и мы рады, что сотни людей пришли на мероприятие, чтобы ощутить рождественское настроение и насладиться музыкой. В течение декабря мы проведем по всему району еще пять концертов под открытым небом. Занятие по душе найдут и дети, также будем предлагать гостям пипаркоок и безалкогольный глег», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Второй рождественский концерт пройдет уже в это воскресенье, 5 декабря, в 15:00 на семейной детской площадке Катлери, куда этой осенью высадили новые ели. Детей порадует гномик. Пастор Ласнамяэского прихода Св. Марка Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Кайдо Петерманн расскажет о сути Адвента. После этого состоится зажжение свечи адвента на рождественской елке. На концерте выступят воспитанники Таллиннской музыкальной школы им. Г. Отса Мария Калласту и Маттиас Тирмасте.

Следующие рождественские концерты состоятся через неделю, 12 декабря, в 12:00 возле перекрестка улиц Маяка и Ласнамяэ и в 15:00 возле Махтраской основной школы, где выступит ансамбль Brassical.