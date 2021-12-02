Швеция рассматривает возможность ужесточения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

"Возможно, нам придется принять дополнительные меры на следующей неделе", - сказала гендиректор шведского Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселль.

Последние недели в Швеции растет количество выявляемых случаев коронавируса. В среднем в стране фиксируют ежедневный прирост в примерно 2000 новых случаев.

С 1 декабря в Швеции обязателен "санитарный пропуск" для посещения любых мероприятий с участие более ста человек.