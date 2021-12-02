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  • Швеция рассматривает возможность ужесточения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

Швеция рассматривает возможность ужесточения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

Кафе в Стокгольме. ФОТО: STEFAN JERREVANG

Власти Швеции могут на следующей неделе ввести дополнительные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

"Возможно, нам придется принять дополнительные меры на следующей неделе", - сказала гендиректор шведского Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселль.

Последние недели в Швеции растет количество выявляемых случаев коронавируса. В среднем в стране фиксируют ежедневный прирост в примерно 2000 новых случаев.

С 1 декабря в Швеции обязателен "санитарный пропуск" для посещения любых мероприятий с участие более ста человек.

Ранее сообщалось, что в Швеции выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса ("омикрон").

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