Польша отвергла предложенное Брюсселем решение проблемы с мигрантами

Продление сроков регистрации и рассмотрения ходатайств об убежище является контрпродуктивным, заявил посол Польши при Европейском Союзе Анджей Садось в среду, 1 декабря. По его мнению, процесс предоставления убежища мигрантам должен быть полностью приостановлен.

В связи с наплывом мигрантов, прежде всего из стран Ближнего Востока, у внешних границ ЕС с Беларусью Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные - на ближайшие полгода - меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне от 3 до 10 дней, причем на строго определенных пограничных контрольно-пропускных пунктах. Это позволит проверять ходатайства непосредственно на границе, причем продолжительность всей процедуры может составить до 16 недель.

Анджей Садось считает, что эти меры приведут лишь к "чрезмерной нагрузке" на Польшу, Латвию и Литву при рассмотрении ходатайств об убежище. "Еврокомиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили, - сказал он. - Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не продления их сроков".

Брюссель обвиняет в ситуации с мигрантами Лукашенко

В течение нескольких недель тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Беларуси и попасть в ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе. Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.

По данным Еврокомиссии, в Евросоюз с начала года перебрались через Беларусь уже почти восемь тысяч мигрантов. Из них почти 4300 проникли в Литву, около 3200 - в Польшу и более 400 - в Латвию.