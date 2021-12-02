Искусственный интеллект изобразил Таллинн, который узнать трудно, но можно

Искусственный интеллект - свойство технической, или программной системы выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Например, писать научную фантастику или заниматься изобразительным искусством. Сегодня интеллект машины, наделенной человеческими способностями, еще не превосходит человеческий мозг, поэтому вид Таллинна несколько необычен.

«Я даже узнаю это место. Рядом сад Канути. Я уронил там свой телефон, и он разбился вдребезги», — пишет пользователь социальной сети Reddit.