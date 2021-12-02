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Искусственный интеллект изобразил Таллинн, который узнать трудно, но можно

Таллинн. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Cозданное искусственным интеллектом изображение Таллинна вызвало ажиотаж в эстонском сегменте социальной сети Reddit, передает Kodustiil.

Искусственный интеллект - свойство технической, или программной системы выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Например, писать научную фантастику или заниматься изобразительным искусством. Сегодня интеллект машины, наделенной человеческими способностями, еще не превосходит человеческий мозг, поэтому вид Таллинна несколько необычен. 

«Я даже узнаю это место. Рядом сад Канути. Я уронил там свой телефон, и он разбился вдребезги», — пишет пользователь социальной сети Reddit.

«Почему здесь изображен тартуский дом Tigutorn, если при поиске я ввел ключевое слово Таллинн?» - спрашивает другой.

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