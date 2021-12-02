Объем бюджета Таллинна 2022 года превысит рубеж в миллиард евро

При этом бюджет следующего года на 76 млн евро или на 8% больше бюджета текущего года.

Планируемый объем доходов городского бюджета Таллинна составит 868,4 млн евро, что на 9,8 процента больше доходной части этого года. Расходы бюджета столицы в следующем году составят 746,6 млн евро, что на 6 процентов больше расходной части бюджета этого года.