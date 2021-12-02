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Объем бюджета Таллинна 2022 года превысит рубеж в миллиард евро

Кошелек. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Мэрия Таллинна в четверг утвердила проект городского бюджета на 2022 год в объеме 1,032 млрд евро. Объем бюджета столицы впервые в истории перешагнул рубеж в один миллиард евро.

При этом бюджет следующего года на 76 млн евро или на 8% больше бюджета текущего года.

Планируемый объем доходов городского бюджета Таллинна составит 868,4 млн евро, что на 9,8 процента больше доходной части этого года. Расходы бюджета столицы в следующем году составят 746,6 млн евро, что на 6 процентов больше расходной части бюджета этого года.

На инвестиции в 2022 году предусмотрено 269 млн евро, что на 129,4 млн евро или на 93% больше соответствующей статьи бюджета этого года. На нужды финансирования город взял кредит в размере 90 млн евро.

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