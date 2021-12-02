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ООН: в 2022 году в защите будут нуждаться 274 миллиона человек

Сирийские беженцы. ФОТО: OMAR HAJ KADOUR

Все больше людей во всем мире страдают от последствий продолжающихся военных конфликтов, изменения климата и пандемии COVID-19, заявили в ООН. В 2022 году в защите и срочной гуманитарной помощи могут нуждаться 274 миллионов детей и взрослых в Афганистане, Эфиопии и многих других странах мира, говорится в Глобальном гуманитарном обзоре на следующий год, подготовленном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и распространенном в четверг, 2 декабря, в Женеве.

Тем самым от гуманитарной помощи и поддержки зависит каждый 29-й житель планеты. Данный показатель в сравнении с текущим годом возрос на 17 процентов. В аналогичном обзоре на 2021 год указывалось, что в защите будут нуждаться 250 миллионов человек во всем мире, пишет DW.

45 миллионов человек могут столкнуться с голодом

Около 45 миллионов человек в 43 странах мира могут столкнуться с проблемой голода, указывается далее в докладе. ООН необходима сумма в 41 миллиардов долларов (36 миллиардов евро) предоставления гуманитарной помощи наиболее нуждающемуся населению мира - более 180 миллионов человек в 63 странах, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

До сих пор достигнута договоренность о предоставлении 17 миллиардов долларов (15 миллиардов евро) - менее половины необходимой суммы, подчеркнул он. Гриффитс призвал правительства развитых стран увеличить финансовую помощь оказавшимся в бедственной ситуации людям. Многие из них, по его словам, живут только за счет предоставляемой гуманитарной помощи.

При этом особенно тяжелое положение на данный момент отмечается, в том числе, в Йемене, Мьянме и Южном Судане, заявил Гриффитс. Он также указал, что предоставление гуманитарной помощи является лишь частью необходимых действий. Прежде всего, необходимо политическое урегулирование существующих конфликтов. В этой связи он упомянул, прежде всего, Эфиопию, где правительство борется с ополченцами Народного фронта освобождения Тыграя.

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