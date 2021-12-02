ООН: в 2022 году в защите будут нуждаться 274 миллиона человек
Все больше людей во всем мире страдают от последствий продолжающихся военных конфликтов, изменения климата и пандемии COVID-19, заявили в ООН. В 2022 году в защите и срочной гуманитарной помощи могут нуждаться 274 миллионов детей и взрослых в Афганистане, Эфиопии и многих других странах мира, говорится в Глобальном гуманитарном обзоре на следующий год, подготовленном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и распространенном в четверг, 2 декабря, в Женеве.