ООН: в 2022 году в защите будут нуждаться 274 миллиона человек

Тем самым от гуманитарной помощи и поддержки зависит каждый 29-й житель планеты. Данный показатель в сравнении с текущим годом возрос на 17 процентов. В аналогичном обзоре на 2021 год указывалось, что в защите будут нуждаться 250 миллионов человек во всем мире, пишет DW.

45 миллионов человек могут столкнуться с голодом

Около 45 миллионов человек в 43 странах мира могут столкнуться с проблемой голода, указывается далее в докладе. ООН необходима сумма в 41 миллиардов долларов (36 миллиардов евро) предоставления гуманитарной помощи наиболее нуждающемуся населению мира - более 180 миллионов человек в 63 странах, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

До сих пор достигнута договоренность о предоставлении 17 миллиардов долларов (15 миллиардов евро) - менее половины необходимой суммы, подчеркнул он. Гриффитс призвал правительства развитых стран увеличить финансовую помощь оказавшимся в бедственной ситуации людям. Многие из них, по его словам, живут только за счет предоставляемой гуманитарной помощи.