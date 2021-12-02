На строительство восточной границы выделят еще 22,5 млн евро

Эти деньги позволят провести работы на том принаровском участке границы, который был исключен из программы 2019 года, сообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) на правительственной пресс-конференции в четверг, пишет Rus.ERR.

Министр внутренних дел Кристиан Яани (Центристская партия) отметил, что на девятом и десятом участках, то есть рядом с Вярска и Печорами построят ограждение протяженностью 21 км. Эти работы планируется завершить примерно через год.

По словам министра, также важно строительство наблюдательных позиций на реке Нарве: "Сейчас техника мониторинга покрывает только 70% реки".