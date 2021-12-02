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На строительство восточной границы выделят еще 22,5 млн евро

Иллюстративное фото. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Правительство Эстонии направит дополнительно 22,5 млн евро на строительство восточной границы.

Эти деньги позволят провести работы на том принаровском участке границы, который был исключен из программы 2019 года, сообщила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) на правительственной пресс-конференции в четверг, пишет Rus.ERR.

Министр внутренних дел Кристиан Яани (Центристская партия) отметил, что на девятом и десятом участках, то есть рядом с Вярска и Печорами построят ограждение протяженностью 21 км. Эти работы планируется завершить примерно через год.

По словам министра, также важно строительство наблюдательных позиций на реке Нарве: "Сейчас техника мониторинга покрывает только 70% реки".

Выделенные 22,5 млн евро включают расходы на проектирование, строительство и приобретение земель.

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