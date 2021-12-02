Картина дня: спад заражаемости, акция протеста на Тоомпеа и насилие в школьном туалете

В преддверии праздников налоговики обратились к жителям Эстонии с важным напоминанием

Ввиду приближающихся рождественских праздников, Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что все посылки, которые прибывают из-за пределов Европейского союза, необходимо декларировать. Это требование касается как заказанных из интернет-магазинов отправлений, так и посылок, которые одно частное лицо отправляет другому частному лицу, т.е. подарков. Читать далее…

HKScan предупреждает о повышении цен на ветчину, котлеты и сосиски

Крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности и сельского хозяйства HKScan Estonia известило сегодня сети розничной торговли о предстоящем повышении цен на готовую продукцию. Повышение цен на корма, многократный рост стоимости электроэнергии и проблемы с поставками, а также увеличение стоимости упаковки на несколько десятков процентов, приведет к увеличению стоимости готовой продукции, которая предположительно достигнет потребителя в начале нового года, в среднем на десять процентов. Читать далее…

За сутки скончались пять человек с коронавирусом, включая 35-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5531 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 521. Скончались пять человек. Читать далее…

Люди протестуют на Тоомпеа из-за закрытия кафе, которое не выполняло требования правительства

Этим утром под руководством фонда Варро Вооглайда около десятка человек собрались у дома Стенбока на Тоомпеа, чтобы выразить протест против недавнего решения Департамента здоровья закрыть кафе MEM. Читать далее…

Мариам: «Вышел врач. Одного взгляда хватило, чтобы понять: мы опоздали»

Медсестра отделения интенсивной терапии Мариам рассказала, как начала учиться на медсестру, потеряла самых близких людей и о том, что заставляет ее помогать людям и дает силы. Читать далее…

Риск распространения коронавируса понизился с высокого до среднего

Члены правительства на кабинетном совещании приняли к сведению, что основные показатели распространения коронавируса упали, и опасность снизилась до среднего уровня. Читать далее…

Больничная касса: проверьте в дигитальной регистратуре, не пора ли получить третью дозу

Бустерная доза COVID-19 является третьей защитной инъекцией, которая вводится взрослым по истечению не менее шести месяцев после первого курса вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna и через пять месяцев для первого курса вакцинации с помощью AstraZeneca и Janssen. Забронировать время вакцинации можно на сайте государственной дигитальной регистратуры, у вашего семейного врача, по телефону ближайшего пункта вакцинации или связавшись с регистратурой медицинского учреждения. Читать далее…

Правительство: если ситуация не ухудшится, на праздники мы смягчим ограничения. Но справки сохранятся

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...