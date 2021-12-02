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  • Эстония
  • Картина дня: спад заражаемости, страхование вакцинации и акция протеста на Тоомпеа

Картина дня: спад заражаемости, страхование вакцинации и акция протеста на Тоомпеа

Владелец MÉM Cafe Элвис Брауэр и Варро Вооглайд. ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 декабря.

Риск распространения коронавируса понизился с высокого до среднего

Члены правительства на кабинетном совещании приняли к сведению, что основные показатели распространения коронавируса упали, и опасность снизилась до среднего уровня. Читать далее…

В Эстонии начнет действовать страхование вакцинации

На сегодняшнем заседании правительство поддержало предложения министра здоровья и труда по созданию страхования вакцинации, охватывающего все применяемые в Эстонии вакцины. Соответствующий законопроект вместе с законопроектом системы страхования пациента планируется передать Рийгикогу уже в этом году. Читать далее...

За ущерб от вакцинации можно будет получить до 100 000 евро

Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте сказала в передаче Ringvaade (ERR), что максимальная сумма, которую может компенсировать создаваемый фонд страхования вакцинации, составит 100 000. Читать далее...

Люди протестуют на Тоомпеа из-за закрытия кафе, которое не выполняло требования правительства

Этим утром под руководством фонда Варро Вооглайда около десятка человек собрались у дома Стенбока на Тоомпеа, чтобы выразить протест против недавнего решения Департамента здоровья закрыть кафе MEM. Читать далее…

В преддверии праздников налоговики обратились к жителям Эстонии с важным напоминанием

Ввиду приближающихся рождественских праздников, Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что все посылки, которые прибывают из-за пределов Европейского союза, необходимо декларировать. Это требование касается как заказанных из интернет-магазинов отправлений, так и посылок, которые одно частное лицо отправляет другому частному лицу, т.е. подарков. Читать далее…

HKScan предупреждает о повышении цен на ветчину, котлеты и сосиски

Крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности и сельского хозяйства HKScan Estonia известило сегодня сети розничной торговли о предстоящем повышении цен на готовую продукцию. Повышение цен на корма, многократный рост стоимости электроэнергии и проблемы с поставками, а также увеличение стоимости упаковки на несколько десятков процентов, приведет к увеличению стоимости готовой продукции, которая предположительно достигнет потребителя в начале нового года, в среднем на десять процентов. Читать далее…

За сутки скончались пять человек с коронавирусом, включая 35-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5531 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 521. Скончались пять человек. Читать далее…

Мариам: «Вышел врач. Одного взгляда хватило, чтобы понять: мы опоздали»

Медсестра отделения интенсивной терапии Мариам рассказала, как начала учиться на медсестру, потеряла самых близких людей и о том, что заставляет ее помогать людям и дает силы. Читать далее…

Больничная касса: проверьте в дигитальной регистратуре, не пора ли получить третью дозу

Бустерная доза COVID-19 является третьей защитной инъекцией, которая вводится взрослым по истечению не менее шести месяцев после первого курса вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna и через пять месяцев для первого курса вакцинации с помощью AstraZeneca и Janssen. Забронировать время вакцинации можно на сайте государственной дигитальной регистратуры, у вашего семейного врача, по телефону ближайшего пункта вакцинации или связавшись с регистратурой медицинского учреждения. Читать далее…

Правительство: если ситуация не ухудшится, на праздники мы смягчим ограничения. Но справки сохранятся

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Многоквартирный дом мешает строительству шоссе и будет снесен: что станет с жильцами?

Хотя строительные работы на отрезке Кяревере-Кардла на шоссе Таллинн-Тарту идут полным ходом, прямо перед мостом Кяревере возникло препятствие: на маршруте строящейся четырехполосной дороги стоит двухэтажный жилой дом. Читать далее...

Желание подурачиться вылилось в насилие в школьном туалете: виновник оказался на скамье подсудимых

В ноябре прошлого года двое подростков одной из школ Пярнуского уезда во время перемены отвели ученика на несколько лет младше в школьный туалет и попытались окунуть его головой в унитаз. Когда это не удалось по причине сопротивления жертвы, хулиганы взяли ершик и протерли им глаза школьника. Читать далее...

Фото 〉 Видеть… руками

Как эстонские слепые и слабовидящие делают эксклюзивные вещицы по цене китайского ширпотреба. Читать далее…

Марина Чиркова: частным балетным школам государство не помогает

Марина Чиркова много лет была примой-балериной театра «Эстония», а до этого исполняла ведущие партии в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Для балерины сценическая карьера за кончилась еще в 2010 году, но балет по-прежнему с ней. Читать далее…

C нового года вырастут цены на железнодорожные билеты

С 1 января 2022 года цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 9,5%. Повышение цен связано с ростом цен как на дизельное топливо, так и на электроэнергию, а также с увеличением платы за инфраструктуру. Последний раз цены на билеты на поезд поднимали в августе 2019 года. Читать далее...

С нового года вырастет ставка минимальной зарплаты учителей основной школы и гимназии

На четверговом заседании правительство приняло решение о повышении минимальной ставки зарплаты учителей основной школы и гимназии. Читать далее...

В будущем году вырастут зарплаты сотрудников столичных учреждений

Повышение заработной платы затронет всех сотрудников образовательных учреждений, молодежных работников, работников культуры, сотрудников Таллиннского зоопарка, водителей автобусов и специалистов в тех областях, где уровень заработной платы ниже, чем на рынке труда. В таллиннском бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда всех городских департаментов и подведомственных учреждений на общую сумму 10,3 миллиона евро. Читать далее...

Полиция обратилась к общественности в связи с закрытием кафе MEM

Департамент полиции и погранохраны опубликовал обращение в связи с закрытием кафе MEM и последующими событиями. Читать далее...

Много работы и мало денег: глава Департамента защиты старины ушел в отставку

В понедельник о своей отставке объявил генеральный директор Департмента защиты памятников старины Сийм Райе. Впервые Райе был назначен главой ведомства в 2015 году, его второй должностной срок начался в 2020 году. Сам Райе кратко комментирует причины ухода, говоря лишь, что это была не его идея, но он с ней согласился. Читать далее...

Государство подарило Кохтла-Ярве 12 квартир, чтобы город снес дома, в которых они расположены

Министр государственного управления Яак Ааб сообщил на своей странице в Facebook, что на прошлой неделе правительство решило передать из государственной в муниципальную собственность бесхозные квартиры в двух заброшенных кохтла-ярвеских домах. Решение позволит городским властям снести эти дома. Читать далее...

Cоюз собственников: повышение сетевой платы Elektrilevi - как нож в спину со стороны государства

Объявление сетевого оператора Elektrilevi о том, что сетевые сборы в следующем году вырастут на три процента, является очередным ударом по кошелькам и средствам к существованию домовладельцев и семей. Читать далее...

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 〉 Извлеченный из проруби рыбак скончался

Спасателям удалось в четверг извлечь из проруби близ Тарту провалившегося под лед рыбака, а скорая помощь доставила потерявшего сознание рыболова в тяжелом состоянии в больницу, но там он скончался. Читать далее...

США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси. Среди наказанных - "Белавиа" и сын Лукашенко

США и ЕС в четверг ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний. В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий. Читать далее...

Департамент здоровья уточнил, кто не должен заполнять анкету пересечения границы

В начале недели Департамент здоровья изменил порядок, согласно которому, все прибывающие в Эстонию из-за границы с декабря должны заполнять декларацию о пересечении границы. Департамент здоровья уточняет, что исключения, изложенные в первой части постановления правительства республики №305, распространяются на пассажиров, прибывающих из определенных стран. Читать далее...

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