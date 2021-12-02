Картина дня: спад заражаемости, страхование вакцинации и акция протеста на Тоомпеа

Правительство: если ситуация не ухудшится, на праздники мы смягчим ограничения. Но справки сохранятся

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Многоквартирный дом мешает строительству шоссе и будет снесен: что станет с жильцами?

Хотя строительные работы на отрезке Кяревере-Кардла на шоссе Таллинн-Тарту идут полным ходом, прямо перед мостом Кяревере возникло препятствие: на маршруте строящейся четырехполосной дороги стоит двухэтажный жилой дом. Читать далее...

Желание подурачиться вылилось в насилие в школьном туалете: виновник оказался на скамье подсудимых

В ноябре прошлого года двое подростков одной из школ Пярнуского уезда во время перемены отвели ученика на несколько лет младше в школьный туалет и попытались окунуть его головой в унитаз. Когда это не удалось по причине сопротивления жертвы, хулиганы взяли ершик и протерли им глаза школьника. Читать далее...

Фото 〉 Видеть… руками

Как эстонские слепые и слабовидящие делают эксклюзивные вещицы по цене китайского ширпотреба. Читать далее…

Марина Чиркова: частным балетным школам государство не помогает

Марина Чиркова много лет была примой-балериной театра «Эстония», а до этого исполняла ведущие партии в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Для балерины сценическая карьера за кончилась еще в 2010 году, но балет по-прежнему с ней. Читать далее…

C нового года вырастут цены на железнодорожные билеты

С 1 января 2022 года цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 9,5%. Повышение цен связано с ростом цен как на дизельное топливо, так и на электроэнергию, а также с увеличением платы за инфраструктуру. Последний раз цены на билеты на поезд поднимали в августе 2019 года. Читать далее...

С нового года вырастет ставка минимальной зарплаты учителей основной школы и гимназии

На четверговом заседании правительство приняло решение о повышении минимальной ставки зарплаты учителей основной школы и гимназии. Читать далее...

В будущем году вырастут зарплаты сотрудников столичных учреждений

Повышение заработной платы затронет всех сотрудников образовательных учреждений, молодежных работников, работников культуры, сотрудников Таллиннского зоопарка, водителей автобусов и специалистов в тех областях, где уровень заработной платы ниже, чем на рынке труда. В таллиннском бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда всех городских департаментов и подведомственных учреждений на общую сумму 10,3 миллиона евро. Читать далее...

Полиция обратилась к общественности в связи с закрытием кафе MEM

Департамент полиции и погранохраны опубликовал обращение в связи с закрытием кафе MEM и последующими событиями. Читать далее...

Много работы и мало денег: глава Департамента защиты старины ушел в отставку