Картина дня: спад заражаемости, страхование вакцинации и акция протеста на Тоомпеа
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 декабря.
Члены правительства на кабинетном совещании приняли к сведению, что основные показатели распространения коронавируса упали, и опасность снизилась до среднего уровня. Читать далее…
На сегодняшнем заседании правительство поддержало предложения министра здоровья и труда по созданию страхования вакцинации, охватывающего все применяемые в Эстонии вакцины. Соответствующий законопроект вместе с законопроектом системы страхования пациента планируется передать Рийгикогу уже в этом году. Читать далее...
Руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте сказала в передаче Ringvaade (ERR), что максимальная сумма, которую может компенсировать создаваемый фонд страхования вакцинации, составит 100 000. Читать далее...
Этим утром под руководством фонда Варро Вооглайда около десятка человек собрались у дома Стенбока на Тоомпеа, чтобы выразить протест против недавнего решения Департамента здоровья закрыть кафе MEM. Читать далее…
Ввиду приближающихся рождественских праздников, Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что все посылки, которые прибывают из-за пределов Европейского союза, необходимо декларировать. Это требование касается как заказанных из интернет-магазинов отправлений, так и посылок, которые одно частное лицо отправляет другому частному лицу, т.е. подарков. Читать далее…
Крупнейшее в Эстонии предприятие пищевой промышленности и сельского хозяйства HKScan Estonia известило сегодня сети розничной торговли о предстоящем повышении цен на готовую продукцию. Повышение цен на корма, многократный рост стоимости электроэнергии и проблемы с поставками, а также увеличение стоимости упаковки на несколько десятков процентов, приведет к увеличению стоимости готовой продукции, которая предположительно достигнет потребителя в начале нового года, в среднем на десять процентов. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5531 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 521. Скончались пять человек. Читать далее…
Медсестра отделения интенсивной терапии Мариам рассказала, как начала учиться на медсестру, потеряла самых близких людей и о том, что заставляет ее помогать людям и дает силы. Читать далее…
Бустерная доза COVID-19 является третьей защитной инъекцией, которая вводится взрослым по истечению не менее шести месяцев после первого курса вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna и через пять месяцев для первого курса вакцинации с помощью AstraZeneca и Janssen. Забронировать время вакцинации можно на сайте государственной дигитальной регистратуры, у вашего семейного врача, по телефону ближайшего пункта вакцинации или связавшись с регистратурой медицинского учреждения. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр внутренних дел Кристьян Яани и министр сельской жизни Урмас Круузе. Читать далее...
Хотя строительные работы на отрезке Кяревере-Кардла на шоссе Таллинн-Тарту идут полным ходом, прямо перед мостом Кяревере возникло препятствие: на маршруте строящейся четырехполосной дороги стоит двухэтажный жилой дом. Читать далее...
В ноябре прошлого года двое подростков одной из школ Пярнуского уезда во время перемены отвели ученика на несколько лет младше в школьный туалет и попытались окунуть его головой в унитаз. Когда это не удалось по причине сопротивления жертвы, хулиганы взяли ершик и протерли им глаза школьника. Читать далее...
Как эстонские слепые и слабовидящие делают эксклюзивные вещицы по цене китайского ширпотреба. Читать далее…
Марина Чиркова много лет была примой-балериной театра «Эстония», а до этого исполняла ведущие партии в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Для балерины сценическая карьера за кончилась еще в 2010 году, но балет по-прежнему с ней. Читать далее…
С 1 января 2022 года цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 9,5%. Повышение цен связано с ростом цен как на дизельное топливо, так и на электроэнергию, а также с увеличением платы за инфраструктуру. Последний раз цены на билеты на поезд поднимали в августе 2019 года. Читать далее...
На четверговом заседании правительство приняло решение о повышении минимальной ставки зарплаты учителей основной школы и гимназии. Читать далее...
Повышение заработной платы затронет всех сотрудников образовательных учреждений, молодежных работников, работников культуры, сотрудников Таллиннского зоопарка, водителей автобусов и специалистов в тех областях, где уровень заработной платы ниже, чем на рынке труда. В таллиннском бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда всех городских департаментов и подведомственных учреждений на общую сумму 10,3 миллиона евро. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны опубликовал обращение в связи с закрытием кафе MEM и последующими событиями. Читать далее...
В понедельник о своей отставке объявил генеральный директор Департмента защиты памятников старины Сийм Райе. Впервые Райе был назначен главой ведомства в 2015 году, его второй должностной срок начался в 2020 году. Сам Райе кратко комментирует причины ухода, говоря лишь, что это была не его идея, но он с ней согласился. Читать далее...
Министр государственного управления Яак Ааб сообщил на своей странице в Facebook, что на прошлой неделе правительство решило передать из государственной в муниципальную собственность бесхозные квартиры в двух заброшенных кохтла-ярвеских домах. Решение позволит городским властям снести эти дома. Читать далее...
Объявление сетевого оператора Elektrilevi о том, что сетевые сборы в следующем году вырастут на три процента, является очередным ударом по кошелькам и средствам к существованию домовладельцев и семей. Читать далее...
Спасателям удалось в четверг извлечь из проруби близ Тарту провалившегося под лед рыбака, а скорая помощь доставила потерявшего сознание рыболова в тяжелом состоянии в больницу, но там он скончался. Читать далее...
США и ЕС в четверг ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний. В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий. Читать далее...
В начале недели Департамент здоровья изменил порядок, согласно которому, все прибывающие в Эстонию из-за границы с декабря должны заполнять декларацию о пересечении границы. Департамент здоровья уточняет, что исключения, изложенные в первой части постановления правительства республики №305, распространяются на пассажиров, прибывающих из определенных стран. Читать далее...