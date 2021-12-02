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  • Полиция обратилась к общественности в связи с закрытием кафе MEM

Полиция обратилась к общественности в связи с закрытием кафе MEM

Фото иллюстративное. ФОТО: Remo Tõnismäe

Департамент полиции и погранохраны опубликовал обращение в связи с закрытием кафе MEM и последующими событиями.

"В связи с закрытием MÉM Café в обществе распространилось много негативных сообщений в сторону полиции, также сотрудники правопорядка должны были противостоять воинственно настроенным протестующим, которые даже не гнушались тем, чтобы угрожать полицейским и их близким. В то же время есть много людей, которые выражают полицейским благодарность и поддержку, в том числе по поводу закрытия кафе. Мы от всего сердца благодарим всех за добрые слова и пожелания!" - написал Департамент полиции и погранохраны на своей странице в соцсетях.

Департамент здоровья предписал MEM Kohvikud OÜ закрыть расположенную на улице Вана-Каламая точку общепита, так как предприятие неоднократно нарушало установленные постановлением правительства требования проверки. В кафе запрещена любая экономическая деятельность, включая продажу навынос.

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