Полиция обратилась к общественности в связи с закрытием кафе MEM

"В связи с закрытием MÉM Café в обществе распространилось много негативных сообщений в сторону полиции, также сотрудники правопорядка должны были противостоять воинственно настроенным протестующим, которые даже не гнушались тем, чтобы угрожать полицейским и их близким. В то же время есть много людей, которые выражают полицейским благодарность и поддержку, в том числе по поводу закрытия кафе. Мы от всего сердца благодарим всех за добрые слова и пожелания!" - написал Департамент полиции и погранохраны на своей странице в соцсетях.