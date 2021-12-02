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  • Более тысячи человек из 40 стран мира участвуют в Эстонии в кибер-учениях НАТО Cyber Coalition 2021
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Более тысячи человек из 40 стран мира участвуют в Эстонии в кибер-учениях НАТО Cyber Coalition 2021

Иллюстративный снимок. ФОТО: KACPER PEMPEL

Более тысячи человек из 40 стран мира участвуют в проходящих в Эстонии кибер-учениях НАТО Cyber Coalition 2021.

"Кибер-угрозы являются постоянными, и мы совместно с союзниками должны постоянно совершенствовать свое умение, проявлять бдительность в быстро меняющейся обстановке. Для Эстонии проведение таких учений и в подобном объеме является большим признанием", - сказал министр обороны Калле Лаанет (Kalle Laanet), посетивший в четверг маневры, сообщила пресс-служба министерства.

"Учения являются ежегодными и проводятся в Эстонии в 9-й раз, но впервые после начала пандемии с физическим присутствием. В прошлом году они были виртуальными", - сообщили в пресс-службе генштаба Сил обороны Эстонии. Там добавили, что все участники Cyber Coalition были вакцинированы от COVID-19.

Помимо представителей стран НАТО, в учениях принимают участие представители стран - партнеров и наблюдателей, сотрудники государственных предприятий, исследовательских институтов и отдельных национальных центров киберзащиты.

В нынешнем году основными темами учения были противодействие кибератакам с помощью программ-вымогателей в условиях пандемии COVID-19, когда по легенде данные о вакцинах были украдены, а программы вакцинации скомпрометированы, а также ликвидация угроз кибератак на газопроводы, на усилия по развертыванию войск и средств материально-технического обеспечения.

Учения проводятся с 29 ноября по 3 декабря.

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