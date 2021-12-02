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Renault переделает один из заводов под переработку мусора

Завод Renault. ФОТО: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Renault Group намерена заняться новым для себя направлением – переработкой отслуживших автомобильных комплектующих и старых машин целиком, пишет Reuters.

Отправленные в утиль детали обретут новую жизнь и будут использованы вторично в новых автомобилях. Как сообщает Reuters, Renault рассчитывает, что новый бизнес по переработке мусора к концу десятилетия принесет компании прибыль в размере одного миллиарда евро.

Президент Renault Group Лука де Мео рассказал, что новых предприятий компания строить не будет. Под переработку автомобильных отходов во вторсырье переделают одно из существующих предприятий – слабо загруженную фабрику во французском Флене, городке недалеко от Парижа.

Ожидается, что новая область деятельности будет приносить Renault по 200 миллионов евро в год, начиная с 2025 года.

На сегодняшний день на заводе собирают электрокары Renault Zoe и Nissan Micra. Их производство продлится еще несколько лет, после чего предприятие будет полностью перепрофилировано в рамках плана по реструктуризации бизнеса Renault, главная цель которого – увеличить прибыльность. В прошлом году во Флене собрали 128 619 автомобилей, надо которыми трудились 2,5 тысячи человек.

Автопроизводители все чаще обращаются к переработанным материалам: Mercedes-Benz, Volvo и даже Skoda начали применять в отделке использованные пластиковые бутылки, а BMW показала электрокар, полностью изготовленный из вторсырья и на 100 процентов пригодный для вторичной переработки. По планам марки, компактный хэтчбек обретет серийное воплощение к 2040 году.

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