ВИДЕО ⟩ Это вам не Gangnam Style: вильяндиские полицейские записали танцевальное поздравление

Накануне полиция Вильянди опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что любой, кто вышел во двор, испытал зимние радости - сначала раскопав дорогу, а затем - машину от снега.

«Наши гномы-полицейские так же обрадовались снегу и взмахнули щеткой и лопатой», - гласит пост в аккаунте полицейского отделения.

Полиция надеется, что при сегодняшних погодных и дорожных условиях никто больше не осмелится наматывать километраж с летними шинами. «Если у вас все еще не заменены шины, сделайте это как можно скорее», - предупредили стражи порядка.