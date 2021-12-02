Чт, 2.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Это вам не Gangnam Style: вильяндиские полицейские записали танцевальное поздравление

ВИДЕО ⟩ Это вам не Gangnam Style: вильяндиские полицейские записали танцевальное поздравление

Полиция Вильянди танцем желает хороших праздников ФОТО: Kuvatõmmis videost

«Желаем всем приятных праздников в заснеженном Вильянди», - написало в соцсетях полицейское отделение города Вильянди.

Накануне полиция Вильянди опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что любой, кто вышел во двор, испытал зимние радости - сначала раскопав дорогу, а затем - машину от снега.

«Наши гномы-полицейские так же обрадовались снегу и взмахнули щеткой и лопатой», - гласит пост в аккаунте полицейского отделения.

Полиция надеется, что при сегодняшних погодных и дорожных условиях никто больше не осмелится наматывать километраж с летними шинами. «Если у вас все еще не заменены шины, сделайте это как можно скорее», - предупредили стражи порядка.

С 1 декабря использование зимних шин в дорожном движении обязательно.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back