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  • Прокуратура допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса»

Прокуратура допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса»

Криштиану Роналду. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA

Прокуратура Турина планирует допросить нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитиану Роналду, ранее выступавшего за «Ювентус», пишет Sports.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества португальца с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.

В телефонных разговорах руководители «Ювентуса» упоминали «документ, который теоретически не должен существовать». Ранее сообщалось, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна.

Прокурор хочет узнать подробности сотрудничества португальца с клубом, проведя допрос игрока в ближайшее время.

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