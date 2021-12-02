Прокуратура допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса»
Прокуратура Турина планирует допросить нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитиану Роналду, ранее выступавшего за «Ювентус», пишет Sports.
Прокуратура Турина планирует допросить нападающего «Манчестер Юнайтед» Кришитиану Роналду, ранее выступавшего за «Ювентус», пишет Sports.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества португальца с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.
В телефонных разговорах руководители «Ювентуса» упоминали «документ, который теоретически не должен существовать». Ранее сообщалось, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна.
Прокурор хочет узнать подробности сотрудничества португальца с клубом, проведя допрос игрока в ближайшее время.