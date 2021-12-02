Прокуратура допросит Роналду по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества португальца с итальянским клубом является важной частью расследования по делу о ложной финансовой отчетности.

В телефонных разговорах руководители «Ювентуса» упоминали «документ, который теоретически не должен существовать». Ранее сообщалось, что Роналду мог получать дополнительные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна.