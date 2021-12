В этом году на Just Film состоялись три европейские, три международные и четыре мировые премьеры. Например, первыми зрители смогли увидеть фильм молодого эстонского режиссера Меэля Палиале «Дерево вечной любви», который был очень тепло принят публикой. Всего на Just Film было представлено 52 полнометражных фильма, 5 короткометражек для малышей и две специальные программы короткого метра. Программа KOOLITANTS@Just включила 11 короткометражных фильмов, снятых при участии молодых людей, а в рамках #noorfilmitegija были показаны 13 работ, снятых эстонскими школьниками. Программу фестиваля украсили фильмы со всего мира, включая Аргентину, Боливию, Израиль, Индию и Колумбию. Второй год подряд в составлении программы по правам ребенка принимали участие сами молодые люди – участники программы послов по правам ребенка во главе с Трийн Соояэр. Кроме того, двое школьников из Эстонии вошли в основную команду составителей программы. Молодежь предложила замечательные идеи и мысли, а также привнесла в фестиваль свежий и новаторский взгляд», – сказал программный директор кинофестиваля Just Film Микк Гранстрем. «Мы очень рады, что, несмотря на смутные времена, нам удалось провести фестиваль в кинозалах, организовать международные конкурсы и сохранить при этом высокий художественный уровень выбранных фильмов», – отметила руководитель фестиваля Хелеэн Сутт, добавив, что особенно порадовало то, что в программу впервые вошли фильмы эстонских школьников, которые смогли выразить свои мысли, эмоции и мировоззрение на большом экране. «Хочу поблагодарить весь PÖFF и команду Just Film!Разумеется, отдельные слова благодарности нашей публике. До встречи в ноябре 2022-го года», – подытожила Сутт. Несмотря на то, что кинофестиваль Just Film уже завершился, лучшие фильмы PÖFF можно посмотреть в онлайн-кинотеатре (poff.elisastage.ee) до 19 ноября. Из числа победителей Just Film там представлена работа, удостоенная приза молодежного жюри, «Старые добрые времена» (Польша, 2021). Just Film является субфестивалем «Темных ночей» и проводится ежегодно в ноябре параллельно с основной программой PÖFF. Для показа выбираются фильмы, которые включают не только развлекательный аспект, но и преследуют образовательные цели. На фестивале было показано около 55 фильмов, и по посещаемости Just Film является одним из крупнейших молодежных событий в Эстонии. Организация фестиваля – дело непростое и без хороших друзей, спонсоров и партнеров была бы невозможной. Фестиваль благодарит всех, кто принял участие в его проведении!

Победители в конкурсных программах Just Film – 2021



Приз за лучший фильм в программе #noorfilmitegija

Жюри: Пийя Парктал, Мария Раннавяли, Тоомас Или, Юри Поотсманн



«Фрустрация»

Frustratsioon / Frustration

Режиссеры: Артем Амосов, Алекс Моппель

Эстония, 2021



Комментарий жюри: «У фильма-победителя был наиболее целостный сценарий и ощущение настоящего фильма. Замечательная актерская игра и интересные герои. Фильм очень достоверный и жизненный, и можно было сопереживать каждому из героев».



Специальный приз жюри #noorfilmitegija

«Аннелинн»

Annelinn

Режиссер: Грете Каио

Эстония, 2021



Комментарий жюри: «Мы вручаем специальный приз за художественную целостность визуального и текстового решения фильму „Аннелинн“».



Приз детского жюри Just Film за лучший детский фильм

Жюри: Анитра Липпмаа, Лорета Кальяс, Хуго Палумяэ. Йоханна Пийр, Теодор Ууэни



«Даже мыши попадают в рай»

I Mysi Patrí do Nebe / Even Mice Belong In Heaven

Режиссеры: Дениса Гриммова и Ян Бубеничек

Чехия, Франция, Словакия, Польша, 2001



Комментарий жюри: «Главный приз детского жюри мы присуждаем поучительному, качественному, душевному и оригинальному кукольному фильму „Даже мыши попадают в рай“. В этом фильме сильная история и мастерски выполненные куклы, он хорошо дублирован – просто очень красивый фильм!»



Специальный приз детского жюри



«Ночной лес»

Nachtwald / Night Forest

Режиссеры: Андре Херманн, Катрин Милхан

Германия, 2021



Комментарий жюри: «Мы вручаем специальный приз интересному, занимательному, поучительному и даже немного ужасному фильму „Ночной лес“».



Приз молодежного жюри Just Film за молодежный фильм

Жюри: Мирьям Лантин, Кайса Пярила, Ида Варес, Грете Астрид Граэ



«Возвращение в Леголенд»

Powrót do tamtych dni / Back to Those Days

Режиссер: Конрад Аксинович

Польша, 2021



Комментарий жюри: «Фильм победитель произвел на всех глубокое впечталение, но все-таки решение далось довольно тяжело, потому что в программе было очень много хороших фильмов. История этого фильма рассказана по-настоящему честно, в деталях и жизненно. Помимо этого, нам понравилось, что в фильме проблема была отображена максимально разносторонне, с различных точек зрения и в достоверной среде. На протяжении всего фильма мы видели напряженные сцены, у фильма была хорошая кульминация и мы еще долго думали об этом фильме по пути домой».



Специальный приз молодежного жюри



«Дикие корни»

Wild Roots

Режиссер: Хайни Кис

Венгрия, 2021



Комментарий жюри: «Естественная игра актеров и потрясающая химия между ними заставила нас почувствовать много разных эмоций. Благодаря хорошей актерской игре в фильме было несколько сцен, в которых не нужно было слышать слова, так как мы понимали их мысли по взглядам и движениям. Специальный приз мы присуждаем фильму, в которых нам особенно приглянулась игра двух актеров в ролях отца и дочери».



Приз ECFA лучшему детскому фильму из Европы

Жюри: Глория Морано (Италия), Джо Урселл (Великобритания), Микк Ранд (Эстония)



«Мой папа – сосиска»

Mijn Vader Is een Saucisse / My Dad is a Sausage

Режиссер: Анук Фортунье

Бельгия, Нидерланды, 2021



Комментарий жюри: «Победивший фильм удивил нас всех. Это фильм, полный тепла и любви к искусству. Фильм затрагивает многие сложные темы, не относясь при этом к детям и молодежи свысока. Эта история с юмором, пронзительная и трогающая до глубины души».



Отдельное упоминание жюри ECFA



«Даже мыши попадают в рай»

I Mysi Patrí do Nebe / Even Mice Belong In Heaven

Режиссеры: Дениса Гриммова и Ян Бубеничек

Чехия, Франция, Словакия, Польша, 2021



Комментарий жюри: «Удивительная фантазия и использование искусства стоп-моушна».



Гран-при Just Film за лучший молодежный фильм

Жюри: Стефано Чипани (Италия), Юлия Ярл (Швеция), Размус Меривоо (Эстония)



«Мир»

Un Monde / Playground

Режиссер: Laurene Wandel

Бельгия, 2021



Комментарий жюри: « Важная история, представленная мастерским и уникальным образом – глазами ребенка. Жестокая, но увлекающая, с превосходной актерской игрой детей».



Специальный приз международного жюри



«Межсезонье»

In Limbo

Режиссер: Александр Хант

Россия, 2021



Комментарий жюри: «Динамичный и честный, прямолинейный, смешной и грустный. Мастерский кинематографический путь, который надолго остается в памяти».