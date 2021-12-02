Фото ⟩ Спасатели забрали обессилевшую косулю со льда озера

В 14.21 поступило сообщение, что на льду озера Аукси лежит косуля, сообщил в четверг пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. Косуля, по-видимому, утомилась, пробираясь по засыпанному снегом и скользкому льду, обессилела и не могла больше подняться на ноги.

Спасатели в снаряжении для спасения на поверхности воды, забрали косулю с озера, завернули в одеяло и согревали, пока к ней не вернулись силы. Затем косуля сама ушла на природу.