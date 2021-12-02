США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси. Под них попал сын Лукашенко
США и ЕС в четверг ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний. В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте казначейства США, со 2-го декабря американским юридическим и физическим лицам запрещено давать кредиты больше чем на 90 дней белорусскому министерству финансов или Банку развития Республики Беларусь.
Санкции связаны с миграционным кризисом на границе ЕС и Беларуси - США и Европа обвиняют режим Лукашенко в незаконной перевозке мигрантов и нарушении прав человека.
Американские санкции
В документе, опубликованном на сайте казначейства США, упоминаются три белорусских воздушных судна, 20 физических лиц, 12 компаний, белорусское министерство финансов и банк развития. Санкционный список немногим отличается от подготовленного в среду в Европе.
В связи с миграционным кризисом последних недель на границе Польши под американские санкции попала государственная компания "Центрокурорт", сотрудники которой, как полагают в США, принимали участие в переброске мигрантов в Беларусь и к границе. Лично в санкционном списке значатся восемь высокопоставленных сотрудников компании.
В списке два самолета с номерами EW-78843 и EW-78779, предположительно принадлежащих "Трансавиаэкспорту". Компанию обвиняют в том, что она "перевезла тысячи тонн оружия и боеприпасов в зарубежные зоны конфликта". Третье воздушное судно в списке - это вертолет с номером EW-001PH, имеющий отношение к ООО "Славкалий".
Также в списке - ФГУП "Белтехэкспорт", электромеханический завод "АГАТ - системы управления" и еще несколько крупных компаний, включая трех производителей и экспортеров калия.
Кроме того, в американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий, как близкий к режиму чиновник, а также сотрудники МВД и член исполкома белорусского Олимпийского комитета Дмитрий Басков.
Также в четверг о введении санкций против Беларуси объявило канадское правительство и Британия, которая ввела ограничения против ООО "Беларуськалий".
"Эти санкции по-прежнему нацеливаются на важные для режима Лукашенко источники дохода и накладывают жесткие ограничения на ответственных за серьезнейшие антидемократические действия в Беларуси", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Европейские санкции
Новые европейские ограничения коснулись 17 белорусских чиновников - сотрудников пограничной службы и судей, а также нескольких государственных предприятий, включая "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".
Кроме того, в них также попал "Центрокурорт", компания "Оскартур" и три минских отеля. Также в списке компании "Балурсьавиа" и сирийская "Cham Wings", предприятие "Беларусьшина", "Беларусьнафта", "Гродно-азот", и турецкий паспортно-визовый центр VIP Grub, организует туры в Беларусь.
Санкции коснулись и других компаний, причастных к организации туров для жителей Ближнего Востока и Африки в Минск. В отелях, попавших в список, по версии ЕС размещались мигранты.
Ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени говорил, что ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов с белорусской государственной компанией "Белавиа". "Или им придется вернуть эти самолеты, или, как я понимаю, последует обращение в суд", - цитировало его агентство Рейтер. Ковени добавил, что из 30 самолетов, находящихся в распоряжении "Белавиа", используются по договорам о лизинге с ирландскими компаниями.
В начале дискуссий об этого рода санкциях - на взятые в лизинг самолеты - Саймон Ковени говорил, что Ирландия полностью поддерживает санкции в принципе, но разорвать уже имеющиеся контракты будет проблематично.
Страны ЕС неоднократно обвиняли белорусские власти в использовании мигрантов для ведения гибридной войны. По мнению правительств западных стран, Минск намеренно завлекал жителей ближневосточных стран и помогал им добраться до западной границы в отместку за санкции и политическое давление, связанное с подавлением акций протеста и фальсификацией результатов президентских выборов 2020 году.
ЕС ужесточает правила приема мигрантов
Власти Беларуси отрицают, что целенаправленно организовывали миграционный кризис на границах ЕС. Однако в недавнем интервью Би-би-си Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники могли помогать мигрантам перебраться на территорию ЕС, "потому что они идут не ко мне, а к вам".
Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с главой МИД Латвии, что Вашингтон также намерен ввести новые санкции против Беларуси. "В тесном сотрудничестве с Европейским союзом мы готовим новый раунд санкций с тем, чтобы привлечь режим к ответственности за гибридные операции и продолжающиеся атаки на права человека и международные нормы", - сказал глава Госдепа.
В среду Еврокомиссия предложила некоторым странам ЕС, столкнувшимся с миграционными кризисом на границе с Беларусью, временно отменить существующие правила приема беженцев.
Изменения позволят Польше, Латвии и Литве регистрировать запросы о предоставлении убежища в течение четырех недель, а не десяти дней, как положено сейчас. Кроме того, власти этих стран смогут принимать решения по этим запросам в течение четырех месяцев. Предполагается, что в течение полугода мигранты смогут подавать прошения об убежище только на определенных пограничных переходах, их также смогут держать на границе 16 недель, не переводя в более комфортные центры.
Эти предложения Еврокомиссии уже раскритиковала известная благотворительная организация Oxfam. "Поддерживая задержание мигрантов на границах, ЕС отдает приоритет политике, а не жизням людей", - цитирует Рейтер представителя Oxfam Эрин Маккей.
Какие санкции против Беларуси уже действуют
Ранее страны ЕС уже ввели против Беларуси четыре раунда санкций.
Летом этого года Евросоюз установил эмбарго на экспорт белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как было сказано в пресс-релизе, "товаров, используемых в производстве табачных изделий".
В официальном сообщении Совета Евросоюза сообщалось, что это решение принято по таким причинам: "В ответ на ширящиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".
Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.
Помимо этого, Европейский союз запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.
ЕС также постоянно расширял список белорусских персон и учреждений под адресными санкциями: летом в нем было 166 человек и 15 учреждений. Адресные санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.