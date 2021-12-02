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США и ЕС в четверг ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний. В американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте казначейства США, со 2-го декабря американским юридическим и физическим лицам запрещено давать кредиты больше чем на 90 дней белорусскому министерству финансов или Банку развития Республики Беларусь.

Санкции связаны с миграционным кризисом на границе ЕС и Беларуси - США и Европа обвиняют режим Лукашенко в незаконной перевозке мигрантов и нарушении прав человека.

Американские санкции

В документе, опубликованном на сайте казначейства США, упоминаются три белорусских воздушных судна, 20 физических лиц, 12 компаний, белорусское министерство финансов и банк развития. Санкционный список немногим отличается от подготовленного в среду в Европе.

В связи с миграционным кризисом последних недель на границе Польши под американские санкции попала государственная компания "Центрокурорт", сотрудники которой, как полагают в США, принимали участие в переброске мигрантов в Беларусь и к границе. Лично в санкционном списке значатся восемь высокопоставленных сотрудников компании.

В списке два самолета с номерами EW-78843 и EW-78779, предположительно принадлежащих "Трансавиаэкспорту". Компанию обвиняют в том, что она "перевезла тысячи тонн оружия и боеприпасов в зарубежные зоны конфликта". Третье воздушное судно в списке - это вертолет с номером EW-001PH, имеющий отношение к ООО "Славкалий".

Также в списке - ФГУП "Белтехэкспорт", электромеханический завод "АГАТ - системы управления" и еще несколько крупных компаний, включая трех производителей и экспортеров калия.

Кроме того, в американский список попал старший сын Александра Лукашенко Дмитрий, как близкий к режиму чиновник, а также сотрудники МВД и член исполкома белорусского Олимпийского комитета Дмитрий Басков.

Также в четверг о введении санкций против Беларуси объявило канадское правительство и Британия, которая ввела ограничения против ООО "Беларуськалий".

"Эти санкции по-прежнему нацеливаются на важные для режима Лукашенко источники дохода и накладывают жесткие ограничения на ответственных за серьезнейшие антидемократические действия в Беларуси", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Европейские санкции

Новые европейские ограничения коснулись 17 белорусских чиновников - сотрудников пограничной службы и судей, а также нескольких государственных предприятий, включая "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

Кроме того, в них также попал "Центрокурорт", компания "Оскартур" и три минских отеля. Также в списке компании "Балурсьавиа" и сирийская "Cham Wings", предприятие "Беларусьшина", "Беларусьнафта", "Гродно-азот", и турецкий паспортно-визовый центр VIP Grub, организует туры в Беларусь.

Санкции коснулись и других компаний, причастных к организации туров для жителей Ближнего Востока и Африки в Минск. В отелях, попавших в список, по версии ЕС размещались мигранты.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени говорил, что ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов с белорусской государственной компанией "Белавиа". "Или им придется вернуть эти самолеты, или, как я понимаю, последует обращение в суд", - цитировало его агентство Рейтер. Ковени добавил, что из 30 самолетов, находящихся в распоряжении "Белавиа", используются по договорам о лизинге с ирландскими компаниями.

В начале дискуссий об этого рода санкциях - на взятые в лизинг самолеты - Саймон Ковени говорил, что Ирландия полностью поддерживает санкции в принципе, но разорвать уже имеющиеся контракты будет проблематично.

Страны ЕС неоднократно обвиняли белорусские власти в использовании мигрантов для ведения гибридной войны. По мнению правительств западных стран, Минск намеренно завлекал жителей ближневосточных стран и помогал им добраться до западной границы в отместку за санкции и политическое давление, связанное с подавлением акций протеста и фальсификацией результатов президентских выборов 2020 году.

ЕС ужесточает правила приема мигрантов

Власти Беларуси отрицают, что целенаправленно организовывали миграционный кризис на границах ЕС. Однако в недавнем интервью Би-би-си Александр Лукашенко подтвердил, что белорусские пограничники могли помогать мигрантам перебраться на территорию ЕС, "потому что они идут не ко мне, а к вам".

Центр содержания мигрантов в Беларуси около границы с Польшей. ФОТО: Reuters

Во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил после переговоров с главой МИД Латвии, что Вашингтон также намерен ввести новые санкции против Беларуси. "В тесном сотрудничестве с Европейским союзом мы готовим новый раунд санкций с тем, чтобы привлечь режим к ответственности за гибридные операции и продолжающиеся атаки на права человека и международные нормы", - сказал глава Госдепа.

В среду Еврокомиссия предложила некоторым странам ЕС, столкнувшимся с миграционными кризисом на границе с Беларусью, временно отменить существующие правила приема беженцев.

Изменения позволят Польше, Латвии и Литве регистрировать запросы о предоставлении убежища в течение четырех недель, а не десяти дней, как положено сейчас. Кроме того, власти этих стран смогут принимать решения по этим запросам в течение четырех месяцев. Предполагается, что в течение полугода мигранты смогут подавать прошения об убежище только на определенных пограничных переходах, их также смогут держать на границе 16 недель, не переводя в более комфортные центры.

Эти предложения Еврокомиссии уже раскритиковала известная благотворительная организация Oxfam. "Поддерживая задержание мигрантов на границах, ЕС отдает приоритет политике, а не жизням людей", - цитирует Рейтер представителя Oxfam Эрин Маккей.

Какие санкции против Беларуси уже действуют

Ранее страны ЕС уже ввели против Беларуси четыре раунда санкций.

Александр Лукашенко. ФОТО: BELTA/Reuters

Летом этого года Евросоюз установил эмбарго на экспорт белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как было сказано в пресс-релизе, "товаров, используемых в производстве табачных изделий".

В официальном сообщении Совета Евросоюза сообщалось, что это решение принято по таким причинам: "В ответ на ширящиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".

Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.

Помимо этого, Европейский союз запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.