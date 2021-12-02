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  • В Ляэнемаа загорелась крыша школьного здания

В Ляэнемаа загорелась крыша школьного здания

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня вечером в 20.20 в Спасательный департамент сообщили, что горит крыша средней школы Кулламаа в волости Ляэне-Нигула, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Лыунаского региона, пожар локализован, работы по тушению продолжаются. Причину возгорания пока невозможно установить. «Конструкцию вскроют, чтобы департаменте.

На вызов отреагировали спасательные команды из Хаапсалу, Ристи, Мярьямаа, Лихула и Вана-Вигала.

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