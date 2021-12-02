В Ляэнемаа загорелась крыша школьного здания
Сегодня вечером в 20.20 в Спасательный департамент сообщили, что горит крыша средней школы Кулламаа в волости Ляэне-Нигула, пишет Postimees.
Сегодня вечером в 20.20 в Спасательный департамент сообщили, что горит крыша средней школы Кулламаа в волости Ляэне-Нигула, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Лыунаского региона, пожар локализован, работы по тушению продолжаются. Причину возгорания пока невозможно установить. «Конструкцию вскроют, чтобы департаменте.
На вызов отреагировали спасательные команды из Хаапсалу, Ристи, Мярьямаа, Лихула и Вана-Вигала.