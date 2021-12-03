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  • Пропавшая в Таллинне 77-летняя женщина нашлась

Пропавшая в Таллинне 77-летняя женщина нашлась

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

В ночь с четверга на пятницу полиция получила сообщение о пропаже 77-летней Реэт, которая ушла из дома в Таллинне на улице Вабрику примерно в 17.00 в сторону Балтийского вокзала и не вернулась.

По состоянию здоровья Реэт без посторонней помощи могла попасть в беду.

Днем в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Реэт нашлась и с ней все в порядке.

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