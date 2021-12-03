Пропавшая в Таллинне 77-летняя женщина нашлась
В ночь с четверга на пятницу полиция получила сообщение о пропаже 77-летней Реэт, которая ушла из дома в Таллинне на улице Вабрику примерно в 17.00 в сторону Балтийского вокзала и не вернулась.
В ночь с четверга на пятницу полиция получила сообщение о пропаже 77-летней Реэт, которая ушла из дома в Таллинне на улице Вабрику примерно в 17.00 в сторону Балтийского вокзала и не вернулась.
По состоянию здоровья Реэт без посторонней помощи могла попасть в беду.
Днем в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Реэт нашлась и с ней все в порядке.