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  • Как австрийцы борются против строжайших коронаограничений

Как австрийцы борются против строжайших коронаограничений

Kuuuurija RUS: Austria ФОТО: Pilt videost

Недавно Австрия ввела самые строгие коронаограничения во всем Европейском союзе. Репортер Kuuuurija Хейди Рууль отправилась посмотреть своими глазами, какая ситуация там царит.

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После того, как Австрия объявила о планах сделать вакцинацию обязательной для всех жителей страны, местные правые экстремисты провели массовую демонстрацию со смутными целями, которая временами перерастала в насилие против правоохранительных органов.

"Это это не имеет отношения к нашему здоровью и безопасности, это диктатура! Мы хотим вернуть себе свободу и возможность самостоятельно принимать решения о своем здоровье и своем теле", - сказала одна из участниц акции.

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