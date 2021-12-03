Как австрийцы борются против строжайших коронаограничений
Недавно Австрия ввела самые строгие коронаограничения во всем Европейском союзе. Репортер Kuuuurija Хейди Рууль отправилась посмотреть своими глазами, какая ситуация там царит.
Недавно Австрия ввела самые строгие коронаограничения во всем Европейском союзе. Репортер Kuuuurija Хейди Рууль отправилась посмотреть своими глазами, какая ситуация там царит.
После того, как Австрия объявила о планах сделать вакцинацию обязательной для всех жителей страны, местные правые экстремисты провели массовую демонстрацию со смутными целями, которая временами перерастала в насилие против правоохранительных органов.