Как австрийцы борются против строжайших коронаограничений

После того, как Австрия объявила о планах сделать вакцинацию обязательной для всех жителей страны, местные правые экстремисты провели массовую демонстрацию со смутными целями, которая временами перерастала в насилие против правоохранительных органов.

"Это это не имеет отношения к нашему здоровью и безопасности, это диктатура! Мы хотим вернуть себе свободу и возможность самостоятельно принимать решения о своем здоровье и своем теле", - сказала одна из участниц акции.