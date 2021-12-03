Центристы не хотят выплачивать миллион евро: подана кассация в Госсуд

В конце октября Таллиннский окружной суд обязал партию вернуть фирме Midfield около миллиона евро, расцененные Комиссией по надзору за финансированием политических сил как незаконное пожертвование, однако партия оспорила это решение в Госсуде, который по положению на 3 декабря не занял позиции по поступившей жалобе, пишет Rus.ERR.

Адвокат партии в кассационной жалобе ходатайствует об отмене этого решения, настаивая на пересмотре дела в суде второй инстанции, в качестве альтернативы предлагая признать законным постановление суда первой инстанции.

Таллиннский административный суд 29 января удовлетворил жалобу Центристской партии и аннулировал предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, сделанное 8 апреля 2019 года. Согласно этому предписанию, Центристской партии следовало доплатить фирме Midfield свыше одного миллиона евро за организацию избирательных кампаний в период с 2009 по 2015 год.

По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.