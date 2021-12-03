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  • Эстония
  • Центристы не хотят выплачивать миллион евро: подана кассация в Госсуд

Центристы не хотят выплачивать миллион евро: подана кассация в Госсуд

Председатель Центристской партии Юри Ратас. ФОТО: Tairo Lutter

Центристская партия просит Госсуд отменить решение окружного суда по ее спору с компанией Midfield.

В конце октября Таллиннский окружной суд обязал партию вернуть фирме Midfield около миллиона евро, расцененные Комиссией по надзору за финансированием политических сил как незаконное пожертвование, однако партия оспорила это решение в Госсуде, который по положению на 3 декабря не занял позиции по поступившей жалобе, пишет Rus.ERR.

Адвокат партии в кассационной жалобе ходатайствует об отмене этого решения, настаивая на пересмотре дела в суде второй инстанции, в качестве альтернативы предлагая признать законным постановление суда первой инстанции.

Таллиннский административный суд 29 января удовлетворил жалобу Центристской партии и аннулировал предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, сделанное 8 апреля 2019 года. Согласно этому предписанию, Центристской партии следовало доплатить фирме Midfield свыше одного миллиона евро за организацию избирательных кампаний в период с 2009 по 2015 год.

По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

В 2019 году комиссия признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро. Центристская партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.

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