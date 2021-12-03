Запас хода десяти электромобилей проверили в реальных условиях

Специалисты решили проверить, на сколько километров хватит моделям полных зарядов аккумуляторов, если ехать с фиксированной скоростью 130 километров в час. Таким образом, эксперты собирались доказать, что заявленный техническими характеристиками запас хода не всегда совпадает с возможностями электромобилей в реальных условиях эксплуатации, пишет Motor.

При длительной поездке по трассе электрокары не всегда могут удовлетворить потребности своих владельцев. Если в большинстве крупных мегаполисах найти зарядную станцию не составляет проблем, то за пределами городов дела обстоят не так хорошо. При этом с увеличением скорости возрастает сопротивление воздуха, что заставляет аккумулятор вырабатывать больше энергии для поддержания движения в заданном ритме.

Для проведения эксперимента журналисты отправились на один из немецких автобанов, где проехали на десяти электрокарах с фиксированной скоростью 130 километров в час. Хуже всех показал себя Mercedes-Benz EQV 300, который на одном заряде батареи сумел преодолеть всего 273 километра. Вторым с конца с результатом (280 километров) стал Kia e-Soul. Чуть лучше показали себя Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые проехали 290 и 295 километров. Volkswagen ID.4 GTX сумел проехать 332 километра.