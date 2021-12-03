Коронавирус выявлен у 507 жителей Эстонии, скончались двое

Среди новых заразившихся 341 человек не был вакцинирован, а 166 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 3 декабря в больницах находится 252 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 214 человек, из которых 163 человека (76,2%) не были вакцинированы, у 51 человека (23,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом, оба не были вакцинированы: 76-летний мужчина и 104-летняя женщина.

За сутки ввели 6757 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 699 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 188 695 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.