Дом - мини, цена - макси: в Палдиски продается новая дача
На окраине города Палдиски выставлен на продажу современный микродом, цена которого в несколько раз превышает средние цены на недвижимость в этом городе, пишет Kodustiil.
На окраине города Палдиски выставлен на продажу современный микродом, цена которого в несколько раз превышает средние цены на недвижимость в этом городе, пишет Kodustiil.
Дом под названием Viking villa был построен в этом году на окраине города Палдиски в сосновом лесу. Это очень современное здание, которое в первую очередь предназначалось для дачного отдыха. Уехать на выходные за город и подышать свежим воздухом мечтают многие, и особенно привлекательно, что дача находится в 40 минутах езды от Таллинна.
Площадь земельного участка составляет 2500 м2, поэтому здесь достаточно места для организации собственного небольшого фестиваля. Участок находится недалеко от красивых, уединенных и чистых пляжей, где вы можно вдоволь налюбоваться летними закатами.
Однако хорошая недвижимость и стоит хорошо. За дом запрашивают 185 тысяч евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.