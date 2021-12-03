Дом - мини, цена - макси: в Палдиски продается новая дача

Дом под названием Viking villa был построен в этом году на окраине города Палдиски в сосновом лесу. Это очень современное здание, которое в первую очередь предназначалось для дачного отдыха. Уехать на выходные за город и подышать свежим воздухом мечтают многие, и особенно привлекательно, что дача находится в 40 минутах езды от Таллинна.