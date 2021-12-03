Коронагены отправляют на интенсивное лечение в пять раз чаще

Связанные с тяжелым течением болезни гены сейчас ищут ученые по всему миру. В Эстонии влияние гена LZTFL1 изучала научный сотрудник Института генетики Кристи Лялль, которая считает результаты британцев блестящими.

Но еще более сильная связь с потребностью в интенсивном лечении, по словам профессора, оказывается, если учесть и другие аналогичные генные варианты.

«Данные эстонских генных доноров показывают, что те, кто имеют генные варианты для тяжелого течения болезни, будут нуждаться в интенсивной терапии с вероятностью в пять раз больше, чем остальные», - отметила Милани.

Сам донор или его лечащий врач могли бы знать о повышенном риске? Милани считает, что прежде всего нужно отвалидировать научные результаты, а после посоветоваться с комитетом по этике и врачами, насколько полезна такая информация. После этого сам донор мог бы решить, хочет ли он иметь наследственную информацию о себе.

«До тех пор стоит вакцинироваться. И оксфордское исследование подчеркивает, что рисковый ген не влияет на иммунную систему и не снижает эффективность вакцины. Кроме того, у нас имеются эффективные и в целом безопасные вакцины», - сказала профессор.

Информацию о риске тяжелого течения ковида не используют О наличие генного варианта, связанного с тяжелым течением ковида, или о его отсутствии в Эстонии генных доноров сейчас не извещают. Для того, чтобы персональные генные данные дошли до адресата в понимаемом виде, а с его согласия и до врача, нужно для начала решить юридические, этические и инфотехнологические вопросы, и выделить деньги для создания поддержки для пользователя. Первые рекомендации, основанные на генных данных, Министерство социальных дел обещало передать в использование к 2023 году. Источник: Генный фонд

Вопросы без ответа

Милани больше интересует исследование побочных эффектов от вакцины, хотя заранее известно, что на работу вакцины больше генов влияет возраст. По ее словам, у вакцин, к счастью, очень мало серьезных побочных эффектов, хотя для ученых это создает препятствия. Так, в Эстонии, например, невозможно исследовать случаи образования тромбов, вероятность появления которых 1: 100 000.

Поначалу информацию о побочных эффектах пытались получить у Департамента лекарств, но там не хранят личные данные и пациентов невозможно пригласить на обследования.

«Если рассматривать риски тяжелого течения болезни, что большим, чем гены, фактором риска является возраст. Риск очень быстро повышается после 60 лет и сильнее всего угрожает людям старше 80 лет», - отметила профессор эпидемиологии Тартуского университета Аннели Уускюла, которая отвечает за исследования народного здоровья в связи с коронавирусом, в команду которой входит Милани.

Кроме того, риск тяжелого течения болезни вызывает большой вес и сопутствующие заболевания, особенно почечные болезни. Во-вторых, Уускюла привела высокое кровяное давление, влияние которого скромнее, но гипертонией в Эстонии страдают многие.Также из анализа эстонских данных выяснилось, что смертность от ковида выше во время острой формы заболевания.

«Само по себе это же не новость, - ответила Уула. - Может быть, меньше, но известен факт, что у людей старше 60 лет больше риск умереть через год после того, как они поправились после ковида».