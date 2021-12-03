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Коронагены отправляют на интенсивное лечение в пять раз чаще

Андрес Верро через полгода после пересадки легких в своем доме. ФОТО: Sander Ilvest

Ученые ищут гены, вызывающие более тяжелые течение ковида, но сейчас возраст и сопутствующие заболевания являются основными факторами риска, пишет Postimees.

Прошлой весной в Великобритании заметили, что выходцы из Африки, Бангладеш и Пакистана болели ковидом тяжелее, чем белокожие, и умирали с большей вероятностью. Во время второй волны вероятность заболеть тяжело у темнокожих снизилась, но по-прежнему тяжелее других заболевали люди из Южной Азии. Недавно ученые Оксфордского университета взялись за исследование и в ноябре опубликовали результаты своей работы в научном журнале Nature Genetics.

«Любопытно, что в оксфордском исследовании тяжелую форму ковида опять связали с конкретным вариантом генов LZTFL1», - сказала профессор фармакогенетики Тартуского университета Лили Милани.

Опубликованное чуть раньше исследование связало тот же ген с тяжелым течением болезни именно у молодых людей.

«Оба исследования вместе показывают, что у людей моложе 60 лет ковид не всегда может протекать легко. И в Эстонии в больницы попадали молодые люди, даже дети нуждались в интенсивном лечении», - объяснила она.

То, что изменения ДНК в третьей хромосоме удваивают риск смерти от ковида у людей моложе 65 лет, знали уже раньше. Но британские ученые хотели еще выяснить, как эта аномалия работает или что ее запускает. Исследовательская группа и выяснила, что причина кроется в изменении ДНК, а точнее в зоне одного конкретного гена, который в данном случае отличается от обычного.

Далее у подопытных обнаружили отклонение в проблемном генном варианте. Выяснилось, что такой ген имеется у большинства британцев южно-азиатского происхождения. И напротив, у жителей с афро-карибскими корнями рискованный ген находили лишь на два процента чаще, чем у европейцев: это показало, что кроме генов на течение болезни влияет среда, хотя чернокожие живут в Велиобритании в более худших условиях.

Иммунная система не определяет

Считается, что победить ковид помогает сильная иммунная система. «Находки оксфордских ученых доказывают, что этого не обязательно должно хватить. Если носитель гена LZTFL1 заболеет ковидом, то у него имеется больше среднего угроза переболеть тяжело или умереть, даже если он не входит в группу риска», - отметила генетик.

Таким образом нельзя связывать иммунную систему с тяжестью течения болезни: многие переносят ее без особых симптомов, но 10-20 процентов нуждающихся в госпитализации оказываются в критическом состоянии.

«Избежать тяжелых последствий носитель гена можно не заболев, и лучшим способом для этого является вакцинация», - рекомендует Милани.

По словам генетика, в Эстонии случаи заболевания особо не изучали, поскольку до ученых пробы доходят без личных данных и в закодированном виде. В других странах отдельных пациентов хоть и исследовали, но прорыва это не принесло. Заслуживающее доверие исследование нуждается в большой выборке и там обязательно нужно сравнивать людей из группы риска и здоровых.

Рисковых генов больше

Исследованный оксфордскими учеными ген не единственный такой. Генных вариантов, влияющих на функции легких известно более десяти: поэтому нельзя одним генным тестом определить, у кого больше риск тяжело заболеть ковидом.

Связанные с тяжелым течением болезни гены сейчас ищут ученые по всему миру. В Эстонии влияние гена LZTFL1 изучала научный сотрудник Института генетики Кристи Лялль, которая считает результаты британцев блестящими.

Но еще более сильная связь с потребностью в интенсивном лечении, по словам профессора, оказывается, если учесть и другие аналогичные генные варианты.

«Данные эстонских генных доноров показывают, что те, кто имеют генные варианты для тяжелого течения болезни, будут нуждаться в интенсивной терапии с вероятностью в пять раз больше, чем остальные», - отметила Милани.

Сам донор или его лечащий врач могли бы знать о повышенном риске? Милани считает, что прежде всего нужно отвалидировать научные результаты, а после посоветоваться с комитетом по этике и врачами, насколько полезна такая информация. После этого сам донор мог бы решить, хочет ли он иметь наследственную информацию о себе.

«До тех пор стоит вакцинироваться. И оксфордское исследование подчеркивает, что рисковый ген не влияет на иммунную систему и не снижает эффективность вакцины. Кроме того, у нас имеются эффективные и в целом безопасные вакцины», - сказала профессор.

Информацию о риске тяжелого течения ковида не используют

О наличие генного варианта, связанного с тяжелым течением ковида, или о его отсутствии в Эстонии генных доноров сейчас не извещают. Для того, чтобы персональные генные данные дошли до адресата в понимаемом виде, а с его согласия и до врача, нужно для начала решить юридические, этические и инфотехнологические вопросы, и выделить деньги для создания поддержки для пользователя.

Первые рекомендации, основанные на генных данных, Министерство социальных дел обещало передать в использование к 2023 году.

Источник: Генный фонд

Вопросы без ответа

Милани больше интересует исследование побочных эффектов от вакцины, хотя заранее известно, что на работу вакцины больше генов влияет возраст. По ее словам, у вакцин, к счастью, очень мало серьезных побочных эффектов, хотя для ученых это создает препятствия. Так, в Эстонии, например, невозможно исследовать случаи образования тромбов, вероятность появления которых 1: 100 000.

Поначалу информацию о побочных эффектах пытались получить у Департамента лекарств, но там не хранят личные данные и пациентов невозможно пригласить на обследования.

«Если рассматривать риски тяжелого течения болезни, что большим, чем гены, фактором риска является возраст. Риск очень быстро повышается после 60 лет и сильнее всего угрожает людям старше 80 лет», - отметила профессор эпидемиологии Тартуского университета Аннели Уускюла, которая отвечает за исследования народного здоровья в связи с коронавирусом, в команду которой входит Милани.

Кроме того, риск тяжелого течения болезни вызывает большой вес и сопутствующие заболевания, особенно почечные болезни. Во-вторых, Уускюла привела высокое кровяное давление, влияние которого скромнее, но гипертонией в Эстонии страдают многие.Также из анализа эстонских данных выяснилось, что смертность от ковида выше во время острой формы заболевания.

«Само по себе это же не новость, - ответила Уула. - Может быть, меньше, но известен факт, что у людей старше 60 лет больше риск умереть через год после того, как они поправились после ковида».

Исследование CORIVA

  • Эстонское исследование народного здоровья сосредоточено на системном анализе заболевания ковидом, тяжести течения, иммунном ответе и последствиях заражения.
  • Ученые изучили данные 66 000 ковидных больных, 8,3 процента из них нуждались в больничном лечении или умерли от последствий болезни.
  • К исследованию привлечены ученые из четырех институтов Тартуского университета, семейные врачи и резиденты.

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