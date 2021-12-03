Коронагены отправляют на интенсивное лечение в пять раз чаще
Ученые ищут гены, вызывающие более тяжелые течение ковида, но сейчас возраст и сопутствующие заболевания являются основными факторами риска, пишет Postimees.
Ученые ищут гены, вызывающие более тяжелые течение ковида, но сейчас возраст и сопутствующие заболевания являются основными факторами риска, пишет Postimees.
Прошлой весной в Великобритании заметили, что выходцы из Африки, Бангладеш и Пакистана болели ковидом тяжелее, чем белокожие, и умирали с большей вероятностью. Во время второй волны вероятность заболеть тяжело у темнокожих снизилась, но по-прежнему тяжелее других заболевали люди из Южной Азии. Недавно ученые Оксфордского университета взялись за исследование и в ноябре опубликовали результаты своей работы в научном журнале Nature Genetics.
«Любопытно, что в оксфордском исследовании тяжелую форму ковида опять связали с конкретным вариантом генов LZTFL1», - сказала профессор фармакогенетики Тартуского университета Лили Милани.
Опубликованное чуть раньше исследование связало тот же ген с тяжелым течением болезни именно у молодых людей.
«Оба исследования вместе показывают, что у людей моложе 60 лет ковид не всегда может протекать легко. И в Эстонии в больницы попадали молодые люди, даже дети нуждались в интенсивном лечении», - объяснила она.
То, что изменения ДНК в третьей хромосоме удваивают риск смерти от ковида у людей моложе 65 лет, знали уже раньше. Но британские ученые хотели еще выяснить, как эта аномалия работает или что ее запускает. Исследовательская группа и выяснила, что причина кроется в изменении ДНК, а точнее в зоне одного конкретного гена, который в данном случае отличается от обычного.
Далее у подопытных обнаружили отклонение в проблемном генном варианте. Выяснилось, что такой ген имеется у большинства британцев южно-азиатского происхождения. И напротив, у жителей с афро-карибскими корнями рискованный ген находили лишь на два процента чаще, чем у европейцев: это показало, что кроме генов на течение болезни влияет среда, хотя чернокожие живут в Велиобритании в более худших условиях.
Считается, что победить ковид помогает сильная иммунная система. «Находки оксфордских ученых доказывают, что этого не обязательно должно хватить. Если носитель гена LZTFL1 заболеет ковидом, то у него имеется больше среднего угроза переболеть тяжело или умереть, даже если он не входит в группу риска», - отметила генетик.
Таким образом нельзя связывать иммунную систему с тяжестью течения болезни: многие переносят ее без особых симптомов, но 10-20 процентов нуждающихся в госпитализации оказываются в критическом состоянии.
«Избежать тяжелых последствий носитель гена можно не заболев, и лучшим способом для этого является вакцинация», - рекомендует Милани.
По словам генетика, в Эстонии случаи заболевания особо не изучали, поскольку до ученых пробы доходят без личных данных и в закодированном виде. В других странах отдельных пациентов хоть и исследовали, но прорыва это не принесло. Заслуживающее доверие исследование нуждается в большой выборке и там обязательно нужно сравнивать людей из группы риска и здоровых.
Исследованный оксфордскими учеными ген не единственный такой. Генных вариантов, влияющих на функции легких известно более десяти: поэтому нельзя одним генным тестом определить, у кого больше риск тяжело заболеть ковидом.
Связанные с тяжелым течением болезни гены сейчас ищут ученые по всему миру. В Эстонии влияние гена LZTFL1 изучала научный сотрудник Института генетики Кристи Лялль, которая считает результаты британцев блестящими.
Но еще более сильная связь с потребностью в интенсивном лечении, по словам профессора, оказывается, если учесть и другие аналогичные генные варианты.
«Данные эстонских генных доноров показывают, что те, кто имеют генные варианты для тяжелого течения болезни, будут нуждаться в интенсивной терапии с вероятностью в пять раз больше, чем остальные», - отметила Милани.
Сам донор или его лечащий врач могли бы знать о повышенном риске? Милани считает, что прежде всего нужно отвалидировать научные результаты, а после посоветоваться с комитетом по этике и врачами, насколько полезна такая информация. После этого сам донор мог бы решить, хочет ли он иметь наследственную информацию о себе.
«До тех пор стоит вакцинироваться. И оксфордское исследование подчеркивает, что рисковый ген не влияет на иммунную систему и не снижает эффективность вакцины. Кроме того, у нас имеются эффективные и в целом безопасные вакцины», - сказала профессор.
О наличие генного варианта, связанного с тяжелым течением ковида, или о его отсутствии в Эстонии генных доноров сейчас не извещают. Для того, чтобы персональные генные данные дошли до адресата в понимаемом виде, а с его согласия и до врача, нужно для начала решить юридические, этические и инфотехнологические вопросы, и выделить деньги для создания поддержки для пользователя.
Первые рекомендации, основанные на генных данных, Министерство социальных дел обещало передать в использование к 2023 году.
Источник: Генный фонд
Милани больше интересует исследование побочных эффектов от вакцины, хотя заранее известно, что на работу вакцины больше генов влияет возраст. По ее словам, у вакцин, к счастью, очень мало серьезных побочных эффектов, хотя для ученых это создает препятствия. Так, в Эстонии, например, невозможно исследовать случаи образования тромбов, вероятность появления которых 1: 100 000.
Поначалу информацию о побочных эффектах пытались получить у Департамента лекарств, но там не хранят личные данные и пациентов невозможно пригласить на обследования.
«Если рассматривать риски тяжелого течения болезни, что большим, чем гены, фактором риска является возраст. Риск очень быстро повышается после 60 лет и сильнее всего угрожает людям старше 80 лет», - отметила профессор эпидемиологии Тартуского университета Аннели Уускюла, которая отвечает за исследования народного здоровья в связи с коронавирусом, в команду которой входит Милани.
Кроме того, риск тяжелого течения болезни вызывает большой вес и сопутствующие заболевания, особенно почечные болезни. Во-вторых, Уускюла привела высокое кровяное давление, влияние которого скромнее, но гипертонией в Эстонии страдают многие.Также из анализа эстонских данных выяснилось, что смертность от ковида выше во время острой формы заболевания.
«Само по себе это же не новость, - ответила Уула. - Может быть, меньше, но известен факт, что у людей старше 60 лет больше риск умереть через год после того, как они поправились после ковида».