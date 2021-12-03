Еще 23 000 жителей Эстонии решили забрать деньги из второй пенсионной ступени

По данным Пенсионного центра, 298 человек решили просто прекратить взносы во вторую пенсионную ступень, оставив накопления в пенсионных фондах.

После проведенной в прошлом году пенсионной реформы участие во второй пенсионной ступени стало добровольным с 1 января 2021 года. Ранее оно было обязательным для всех родившихся с 1983 года.

Накопленные средства можно забрать, подав заявление в Пенсионный центр. Сроки подачи заявлений разбиты на три периода: январь-март, апрель-июль и август-ноябрь. Деньги выплачиваются через пять месяцев после окончания очередного периода подачи заявлений.

В январе-марте вторую ступень покинули 149 260 человек, а в апреле-июле - 12 236.