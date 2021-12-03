Еще 23 000 жителей Эстонии решили забрать деньги из второй пенсионной ступени
В третий период подачи заявлений на выход из второй пенсионной ступени решение забрать свои пенсионные накопления приняли 23 441 человек.
В третий период подачи заявлений на выход из второй пенсионной ступени решение забрать свои пенсионные накопления приняли 23 441 человек.
По данным Пенсионного центра, 298 человек решили просто прекратить взносы во вторую пенсионную ступень, оставив накопления в пенсионных фондах.
После проведенной в прошлом году пенсионной реформы участие во второй пенсионной ступени стало добровольным с 1 января 2021 года. Ранее оно было обязательным для всех родившихся с 1983 года.
Накопленные средства можно забрать, подав заявление в Пенсионный центр. Сроки подачи заявлений разбиты на три периода: январь-март, апрель-июль и август-ноябрь. Деньги выплачиваются через пять месяцев после окончания очередного периода подачи заявлений.
В январе-марте вторую ступень покинули 149 260 человек, а в апреле-июле - 12 236.
При выплате денег из накопительной пенсии дальнейшие взносы в нее прекращаются, а заново присоединиться к ней можно лишь через 10 лет. В течение жизни одному человеку разрешено выходить из второй пенсионной ступени не более двух раз.