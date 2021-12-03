На шоссе Таллинн-Тарту произошла еще одна авария
На шоссе Таллинн-Тарту в Кардла (Тартумаа) менее чем через 12 часов после ДТП с летальным исходом произошла еще одна авария, пишет Tartu Postimees.
На шоссе Таллинн-Тарту в Кардла (Тартумаа) менее чем через 12 часов после ДТП с летальным исходом произошла еще одна авария, пишет Tartu Postimees.
По словам очевидца, около 9:50 легковой автомобиль врезался в кузов грузовика, ехавшего впереди, и вылетел в кювет. К счастью, никто не пострадал, на место вызвали полицию, чтобы зафиксировать имущественный ущерб.
Полиция обращает внимание на то, что из-за непростых погодных условий водители должны быть особенно внимательными. Снег и морозы ухудшают видимость, поэтому на дорогах нужно соблюдать дистанцию и придерживаться установленных скоростных ограничений.