Лукашенко пообещал не спешить вышвыривать западных дипломатов после новых санкций

"Правда, мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске. Его цитирует пресс-служба президента.

"Поэтому вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакуют: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право", - сказал глава государства.

Накануне ЕС объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами. Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск. Под санкциями также оказались и несколько гостиниц. Ограничения введены против государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ", отеля "Минск", гостиницы "Планета" ООО Оскартур.

Санкции коснулись представителей судебной власти, включая верховный суд, комитет государственного контроля, а также СМИ. В списке ограничительных мер оказались высокопоставленные политические представители режима Лукашенко, а также туроператоры и гостиничные сервисы, которые способствовали доставке мигрантов на границу Белоруссии и ЕС.