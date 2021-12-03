Китайские порты начали блокировать товары из Литвы

Об этом порталу 15min сообщил экспортирующий в Китай древесину предприниматель. Вероятность преград для попадания литовской продукции в Китай BNS в четверг подтвердило и Министерство иностранных дел. Оно утверждает, что будет добиваться реакции Европейского союза на действия Китая.

"Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связь с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией (ЕК) на предмет реакции на уровне ЕС", - указал МИД в комментарии для BNS.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая.

"Правда. Литва по ошибке или не по ошибке вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования для входящих в Китай грузов. Как таковой страны (Литвы. - Прим. BNS) нет, и это, конечно, создает сегодня проблему для отправки грузовых контейнеров из Клайпедского порта. Это несколько предприятий, работающих в мебельном и деревообрабатывающем секторе", - сказал Янулявичюс.

"Есть проблемы и в других транспортных цепях доставки грузов в Китай. Пока не хочу упоминать в каких, так как все эти предприятия просили не упоминать их здесь, чтобы еще больше не обострять ситуацию", - сказал он.

Генеральный директор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс объяснил BNS, что официально в Китае не сообщается, что блокируются товары из Литвы, однако такие сигналы могут направляться "на основании внутренних указаний".

"Официально в открытых источниках нет такой информации, что Литва стерта (из таможенной системы Китая. - Прим. BNS), но уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал", - сказал BNS Радвилавичюс.

По его словам, пока из входящих в ассоциацию предприятий никто не жаловался ни на какие помехи.