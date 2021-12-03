Пассажиропоток Tallink вырос более чем на 120%

Количество перевезенных грузов выросло на 28,2 процента до 35 486 единиц, а количество перевезенных автомобилей пассажиров — на 9,9 процента до 50 113 единиц, сообщил Tallink бирже.

На линии Финляндия - Швеция компания перевезла на 330,2 процента (почти в 4,3 раза) больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года, на линии Эстония-Финляндия число пассажиров выросло на 43 процента, а на линии Эстония-Швеция примерно в 9 раз. На линии Латвия - Швеция рейсов в ноябре не было.

Количество перевезенных единиц грузоперевозок выросло на линии Финляндия-Швеция на 30,6 процента, на линии Эстония - Финляндия на 28,2 процента, а на линии Эстония-Швеция примерно на 34,7 процента.

В ноябре 2021 года Tallink перевез на линии Эстония - Швеция 1705 автомобилей, в 8,4 раза больше в годовом сравнении. На линии Эстония - Финляндия этот показатель вырос на 5 процентов, а на линии Финляндия-Швеция на 25,2 процента.

В третьем квартале нетто-прибыль Tallink Grupp составила 5,5 млн евро, то есть по 0,008 евро за акцию, чистые убытки за тот же период прошлого года составили 23,9 млн евро. Неаудировання выручка концерна в третьем квартале этого года выросла в годовом сравнении на 18,6 процента до 170,5 млн евро. Третий квартал стал для концерна также первым прибыльным кварталом с начала пандемии коронавируса.