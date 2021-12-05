Отель «Грядущее» с удобствами во дворе

Неправильный ветер

Кроме политики, есть еще одна причина дороговизны, всем прекрасно известная. Желание сохранить планету – или то, что от нее осталось – путем перехода на так называемую «зеленую» энергию. Дело благородное, спору нет. И, очевидно, в долгосрочной перспективе, вполне реализуемое. Когда земляне, венцы творения, начнут руководствоваться научными данными и техническим прогрессом, а не эмоциональными танцами с бубном в исполнении Греты Т. Другими словами, когда вентиляторы, понатыканные в почву тут и там, начнут не только окупать себя и ауди хозяев фирмы, но реально заменять «грязную» энергию угля и газа.