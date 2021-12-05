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Отель «Грядущее» с удобствами во дворе

ФОТО: Глеб Нечволодов

Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Но, как говорил герой Буркова, сейчас не об этом.

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Неправильный ветер

Кроме политики, есть еще одна причина дороговизны, всем прекрасно известная. Желание сохранить планету – или то, что от нее осталось – путем перехода на так называемую «зеленую» энергию. Дело благородное, спору нет. И, очевидно, в долгосрочной перспективе, вполне реализуемое. Когда земляне, венцы творения, начнут руководствоваться научными данными и техническим прогрессом, а не эмоциональными танцами с бубном в исполнении Греты Т. Другими словами, когда вентиляторы, понатыканные в почву тут и там, начнут не только окупать себя и ауди хозяев фирмы, но реально заменять «грязную» энергию угля и газа.

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