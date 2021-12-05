Отель «Грядущее» с удобствами во дворе
Белая тойота под моим окном. Принакрылась снегом. Это – в первых числах декабря. Что ждет тойоту дальше — до февраля, сказать трудно, но, похоже, ничего хорошего, судя по ценам на бензин, газ и прочие энергоносители. Причины сумасшедшего роста, по большей части политические, уже препарированы вдоль и поперек экспертами всех мастей. Иван кивает на Петра, Петр на Европу, Европа на Путина, Путин – на Байдена. Платит за все эти телодвижения, естественно, потребитель. Но, как говорил герой Буркова, сейчас не об этом.