Крупнейший рост цен на продукты питания произойдет в новом году

Больше всего выросла цена на кофе. «Рост цен составил около 20 процентов, - сказала директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу. - Молочные продукты подорожали на 5-10% процентов, рыба - на такой же порядок».

В то же время невозможно указать, какой производитель поднял цену больше всего, поскольку цены меняются в зависимости от специфики продукта. Если цена на упаковку, электроэнергию, топливо или сырье увеличивается, увеличение конечной цены продукта зависит от доли конкретного компонента.