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Крупнейший рост цен на продукты питания произойдет в новом году

Рост цен на продукты питания достигнет магазинных прилавков после нового года. ФОТО: Tairo Lutter

Хотя цены на продукты питания растут уже некоторое время, еще больший рост цен, по данным розничных торговцев, предстоит в следующем году, пишет Postimees.

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Больше всего выросла цена на кофе. «Рост цен составил около 20 процентов, - сказала директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу. - Молочные продукты подорожали на 5-10% процентов, рыба - на такой же порядок».

В то же время невозможно указать, какой производитель поднял цену больше всего, поскольку цены меняются в зависимости от специфики продукта. Если цена на упаковку, электроэнергию, топливо или сырье увеличивается, увеличение конечной цены продукта зависит от доли конкретного компонента.

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