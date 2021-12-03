Сильнейший рост цен на продукты питания произойдет в новом году
Хотя цены на продукты питания растут уже некоторое время, еще больший рост цен, по данным розничных торговцев, предстоит в следующем году, пишет Postimees.
Хотя цены на продукты питания растут уже некоторое время, еще больший рост цен, по данным розничных торговцев, предстоит в следующем году, пишет Postimees.
Больше всего выросла цена на кофе. «Рост цен составил около 20 процентов, - сказала директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу. - Молочные продукты подорожали на 5-10% процентов, рыба - на такой же порядок».