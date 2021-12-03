Ильмар Томуск продолжит руководить Языковым департаментом еще пять лет

Приказ о продлении полномочий Ильмара Томуска в должности гендиректора Языкового департамента был подписан накануне.

Новый срок должностных полномочий Ильмара Томуска продлится с 1 января 2022 по 31 декабря 2027 года.

Размер его оклада останется неизменным - 3180 евро в месяц.

Языковый департамент, долгое время называвшийся Языковой инспекцией, Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.