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  • Эстония
  • Ильмар Томуск продолжит руководить Языковым департаментом еще пять лет

Ильмар Томуск продолжит руководить Языковым департаментом еще пять лет

Ильмар Томуск. ФОТО: Liis Treimann

Министр образования Лийна Керсна утвердила Ильмара Томуска (57) в должности генерального директора Языкового департамента на новый пятилетний срок, пишет Rus.ERR.

Приказ о продлении полномочий Ильмара Томуска в должности гендиректора Языкового департамента был подписан накануне.

Новый срок должностных полномочий Ильмара Томуска продлится с 1 января 2022 по 31 декабря 2027 года.

Размер его оклада останется неизменным - 3180 евро в месяц.

Языковый департамент, долгое время называвшийся Языковой инспекцией, Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.

Главная задача Языкового департамента состоит в обеспечении справедливого и независимого надзора за соблюдением Закона о языке.

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