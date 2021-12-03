Источник: Кокорин уйдет из «Фиорентины» в российский клуб или одну из команд ОАЭ
Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Фиорентину» этой зимой, сообщает Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport.
Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Фиорентину» этой зимой, сообщает Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport.
По информации источника, он либо продолжит карьеру на родине, либо перейдет в один из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее сообщалось, что в число претендентов на подписание Кокорина входят клубы из России и Катара. Ранее стало известно, что «Фиорентина» может сделать Александру предложение о расторжении контракта. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн.
В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырех матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в четырех матчах чемпионата Италии.