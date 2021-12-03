Источник: Кокорин уйдет из «Фиорентины» в российский клуб или одну из команд ОАЭ

По информации источника, он либо продолжит карьеру на родине, либо перейдет в один из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на подписание Кокорина входят клубы из России и Катара. Ранее стало известно, что «Фиорентина» может сделать Александру предложение о расторжении контракта. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн.