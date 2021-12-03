Картина дня: грядущий рост цен, смертельная авария и ЧП в Рижском аэропорту

Крупнейший рост цен на продукты питания произойдет в новом году

Хотя цены на продукты питания растут уже некоторое время, еще больший рост цен, по данным розничных торговцев, предстоит в следующем году. Читать далее...

Суд: антитела к коронавирусу не равны вакцинации

В четверг Таллиннский окружной суд принял три важных решения при проверке правомерности введенных правительством ограничений и пришел к выводу, что нет оснований приравнивать людей с антителами к вакцинированным и нельзя делать для людей с антителами временных исключений из ограничений. Читать далее...

История успеха: эстонская миллионерша два раза подряд

Что бы вы сделали, если бы потеряли заработанный на недвижимости миллион и остались с пустыми банковскими счетами? Инвестор и предприниматель Катри Теллер схватила быка за рога и за несколько лет создала еще больший инвестиционный портфель. Читать далее...

Фото 〉 ЧП в Рижском аэропорту: самолет airBaltic съехал с маневровой дорожки

В Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA. Читать далее...

Cектор развлечений обвиняет правительство в нерешительности

Ни один клуб, бар или промоутер сегодня не могут ответить на вопрос, пройдет ли новогодняя ночь в праздничном разгуле или же заведения закроются в 23 часа. Ожидалось, что на вчерашней пресс-конференции правительство даст четкий сигнал, но, к разочарованию сектора развлечений, этого не произошло. Читать далее...

В Тартумаа в тяжелой аварии погиб 22-летний мужчина

В четверг вечером произошло серьезное ДТП в деревне Кардла Тартуского уезда: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Один из участников ДТП, 22-летний мужчина, получил настолько серьезные травмы, что его жизнь не удалось спасти. Читать далее...

Зеленый поворот по-таллиннски: 150 новых автобусов и ремонт основных магистралей

Бюджет столицы на следующий год впервые составит более миллиарда евро. Также впервые в нем будет выделена отдельная статья расходов на климат и зеленый поворот. Читать далее...

Коронагены отправляют на интенсивное лечение в пять раз чаще

Ученые ищут гены, вызывающие более тяжелое течение ковида, но пока что основными факторами риска считаются возраст и сопутствующие заболевания. Читать далее...

В Литве задержан гражданин Эстонии, пытавшийся перевезти четырех иракцев из Латвии в Германию

В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец. В четверг Пагегяйская погранзастава Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного провоза людей через государственную границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Читать далее...

Коронавирус выявлен у 507 жителей Эстонии, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5659 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 507. Скончались двое. Читать далее...

Как австрийцы борются против строжайших коронаограничений