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  • Эстония
  • Картина дня: грядущий рост цен, смертельная авария и ЧП в Рижском аэропорту

Картина дня: грядущий рост цен, смертельная авария и ЧП в Рижском аэропорту

Продуктовый магазин. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 декабря.

Крупнейший рост цен на продукты питания произойдет в новом году

Хотя цены на продукты питания растут уже некоторое время, еще больший рост цен, по данным розничных торговцев, предстоит в следующем году. Читать далее...

Суд: антитела к коронавирусу не равны вакцинации

В четверг Таллиннский окружной суд принял три важных решения при проверке правомерности введенных правительством ограничений и пришел к выводу, что нет оснований приравнивать людей с антителами к вакцинированным и нельзя делать для людей с антителами временных исключений из ограничений. Читать далее...

История успеха: эстонская миллионерша два раза подряд

Что бы вы сделали, если бы потеряли заработанный на недвижимости миллион и остались с пустыми банковскими счетами? Инвестор и предприниматель Катри Теллер схватила быка за рога и за несколько лет создала еще больший инвестиционный портфель. Читать далее...

Фото 〉 ЧП в Рижском аэропорту: самолет airBaltic съехал с маневровой дорожки

В Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA. Читать далее...

Cектор развлечений обвиняет правительство в нерешительности

Ни один клуб, бар или промоутер сегодня не могут ответить на вопрос, пройдет ли новогодняя ночь в праздничном разгуле или же заведения закроются в 23 часа. Ожидалось, что на вчерашней пресс-конференции правительство даст четкий сигнал, но, к разочарованию сектора развлечений, этого не произошло. Читать далее...

В Тартумаа в тяжелой аварии погиб 22-летний мужчина

В четверг вечером произошло серьезное ДТП в деревне Кардла Тартуского уезда: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Один из участников ДТП, 22-летний мужчина, получил настолько серьезные травмы, что его жизнь не удалось спасти. Читать далее...

Зеленый поворот по-таллиннски: 150 новых автобусов и ремонт основных магистралей

Бюджет столицы на следующий год впервые составит более миллиарда евро. Также впервые в нем будет выделена отдельная статья расходов на климат и зеленый поворот. Читать далее...

Коронагены отправляют на интенсивное лечение в пять раз чаще

Ученые ищут гены, вызывающие более тяжелое течение ковида, но пока что основными факторами риска считаются возраст и сопутствующие заболевания. Читать далее...

В Литве задержан гражданин Эстонии, пытавшийся перевезти четырех иракцев из Латвии в Германию

В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец. В четверг Пагегяйская погранзастава Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного провоза людей через государственную границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Читать далее...

Коронавирус выявлен у 507 жителей Эстонии, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5659 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 507. Скончались двое. Читать далее...

Как австрийцы борются против строжайших коронаограничений

Недавно Австрия ввела самые строгие коронаограничения во всем Европейском союзе. Репортер Kuuuurija Хейди Рууль отправилась посмотреть своими глазами, какая ситуация там царит. Читать далее...

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