Видео: уборка снега по-российски

Снегоуборочная техника может быть очень эффективной, но для этого требуется, чтобы водитель мог элементарно рассчитать расстояние до двигающегося впереди самосвала. К сожалению, на видео, выложенном в социальные сети жителем России, видно, как снег сыплется обратно на дорогу. Работа до весны обеспечена!