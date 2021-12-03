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Видео: уборка снега по-российски

Снимок иллюстративный. ФОТО: Ove Nordstrom / Shutterstock.com

Чистить улицы от снега - не игрушки. Но иногда кажется, что водители снегоуборочной техники ведут себя, как играющие в машинки малолетние мальчишки. Толку от такой работы нет, сами понимаете, рассуждает Kodustiil.

Снегоуборочная техника может быть очень эффективной, но для этого требуется, чтобы водитель мог элементарно рассчитать расстояние до двигающегося впереди самосвала. К сожалению, на видео, выложенном в социальные сети жителем России, видно, как снег сыплется обратно на дорогу. Работа до весны обеспечена!  

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